Nu este o noutate că sibienii iubesc animalele, o mare parte dintre ei au cel puțin un cățel pe care îl scot la plimbare pe străzile Sibiului sau în Parcul Sub Arini. Restaurantele știu acest lucru și majoritatea au ales să fie „pet friendly”. Dacă pe timpul verii, stăpânii de animale nu întâmpină probleme în găsirea unui loc la terasele din Piața Mare, iarna situația este mai complicată pentru că nu toate restaurantele acceptă câini și în interior.

În comparație cu alte locuri, Sibiul se poate clasa cu ușurință în topul orașelor în care bunul simț și respectul se pot observa la tot pasul. Respectul și înțelegerea față de animale au crescut și ele de-a lungul anilor, dar la acest capitol încă se mai poate lucra. Față de anii trecuți, anul 2023 arată promițător pentru sibienii care au animale de companie. Majoritatea localurilor acceptă căței pe terasă, iar în interior sunt preferați câinii de talie mică, însă în multe restaurante îi primesc și pe cei mai mari.

Restaurantele din Sibiu se arată a fi prietenoase cu patrupezii, opțiunile fiind destul de variate. Cățeii indiferent de talie sunt bineveniți în multe restaurante din Piața Mică și Piața Mare. Blănoșii sunt primiți la Jap, Hug The Mug, The Refresh, The Rabbit Hole, Amber Cafe, Music Pub, Restaurant Weidner, Pizza Tweenty, Geea Cafe și Fain. Singura condiție pe care cățeii trebuie să o respecte este să nu se urce pe mese sau pe canapele, mai exact, să fie cât se poate de cuminți.

„Pe terasă acceptăm animale fără nici o problema. În schimb, în interior sunt oameni care pot să sufere de alergii, mai ales că un câine poate lăsa păr și este foarte periculos. Acceptăm animalele de talie mică, încercăm să ajutăm pe toată lumea”, spune Andrei Toma, managerul restaurantului Fain.

Cameră dedicată posesorilor de animale de companie

La Wien Cafe există o cameră dedicată special sibienilor care vin însoțiți de patrupezi. Această decizie a fost luată pentru a evita orice problemă cu persoanele care nu agreează animalele în interiorul restaurantelor. „Parțial lăsăm câinii de talie mică deoarece am avut în trecut probleme cu câinii mai mari care au fugit prin restaurant. Am ales această variantă pentru a împărți oamenii care nu vor să stea în aceeași cameră cu cățeii”, spune Alex Ciur, barman la Wien Cafe.

La celălalt pol, se află restaurantele care nu acceptă căței în interior, ci doar la terase, ceea ce iarna nu prea reprezintă o opțiune pentru sibienii care vor să iasă în oraș. Din această categorie face parte „Sia”, restaurantul din Piața Mică, care acceptă prezența câinilor doar pe terasă deoarece „pot fi clienți care nu vor să ia masa lângă câini”, așa cum spune administratorul. „La Turn”, de asemenea, câinii au voie doar pe terasă. „La Fish and Wine Sibiu”, noul restaurant de pe strada Nicolae Bălcescu, și la Terasa Sibiană cățeii pot sta liniștiți la terasă alături de stăpânii lor.

Diferit de toate situațiile expuse până acum, la restaurantul din piața mare „La Taifas” câinii nu sunt bineveniți nici în interior și nici pe terasă.

Președinta Animal Life – „Atitudinea sibienilor față de animale se îmbunătățește continuu”

Andreea Roseti, Președinta Asociației Animal Life, a observat o îmbunătățire a felului în care restaurantele din Sibiu tratează atât animalele cu stăpân, cât și animalele străzii. „Avem motive să fim optimiști în privința orașului nostru când vine vorba despre “cât este de pet-friendly”. Multe restaurante și terase ne-au surprins plăcut in ultimele luni ale anului trecut, nu numai pentru faptul ca au acceptat prezenta animalelor de companie, dar mai mult, aveau pregătite boluri pentru apa. Cred că și mai important decât răsfățul unui animal cu stăpân este atitudinea față de animalele străzii: adesea am văzut atitudini prietenoase și dorința de a le ajuta atunci când au ajuns la ușa unor restaurante. Iar asta este, după 16 de ani de când suntem în domeniul acesta, cu adevărat o bucurie”, spune Andreea Roseti.

„În general, atitudinea sibienilor față de animale se îmbunătățește continuu, poate ceva mai încet pe partea de închiriere de apartamente sau case care acceptă animale. Ne dorim pentru 2023 cât mai mulți oameni cumsecade si animale tratate cu compasiune”, adaugă Președinta Asociației Animal Life.

Transportul în comun vs animalele de companie

Animalele de companie pot reprezenta „un obstacol” în găsirea unui mijloc de transport. Taxiurile din Sibiu nu au o politică prin care pasagerii nu au voie să fie însoțiți de câini, însă șoferii au dreptul să își aleagă clienții. Astfel stăpânii de animale pot fi refuzați din considerentele unor afecțiuni de sănătate sau alergii de care șoferul de taxi poate suferi. Dispecerul de la o firmă de taxiuri din Sibiu îi încurajează pe sibieni să menționeze telefonic dacă sunt însoțiți de un patruped pentru că nu există dubiu că vor fi șoferi dispuși să preia cursa respectivă.

În autobuzele Tursib, sunt acceptați câinii doar dacă sunt ținuți în lesă și poartă botniță, lesa câinilor trebuie să fie prinsă de zgardă sau ham. Câinii de talie mică pot fi transportați în cușcă sau geantă de transport. Totodată, persoana însoțită de câine trebuie sa dețină asupra ei dovada de vaccinare a animalului.

„Alte animale de companie (exemplu: pisici, iepuri, hamsteri, porcușori de Guineea, etc.) vor fi ținute obligatoriu în cușcă / geantă de transport. Călătorii care sunt însotiti de șerpi, iguane, tarantule, șopârle sau orice alte vietăți care ar putea produce disconfort celorlalți pasageri, indiferent de modul de transport al acestora, nu au dreptul de a circula cu autobuzele Tursib”, arată reprezentanții Tursib.

De asemenea, cei care nu respectă regulamentul pot fi sancționați. „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 400 lei transportul de păsări, animale vii, baloturi, obiecte si bagaje voluminoase, geamuri sau oglinzi, precum si a materialelor inflamabile si explozibile”, „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 400 lei transportul câinilor în mijloacele de transport în comun, fără dovada de vaccinare, lesă și botniță”, potrivit regulamentului. Excepție fac câinii ghid, personalul Tursib, fiind instruit în acest sens.