După remiza de sâmbătă cu FC Argeș, scor 1-1 pe Stadionul Municipal din Sibiu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu s-a declarat mulțumit cu remiza, în contextul în care zăpada a dat mari bătăi de cap în repriza secundă.

”Și noi și Piteștiul ne-am dorit trei puncte. Eu sunt pozitiv, în contextul dat, mă refer la zăpadă, este un punct bun. Consider că fiind un prim punct în acest an, îl luăm ca pe un lucru pozitiv. S-au încăpățânat de multe ori să paseze pe acel teren. Am spus-o de la început, nu ne așteptam să vină zăpada, dar ne așteptam ca terenul să fie moale și trebuie să ne adaptăm, să joci o minge lungă, nu trebuie să ne fie rușine, dar și pe zăpadă încercau să construiască. Emoțiile au fost foarte mari, pentru că oricând putea greși cineva. Când apar anumite faze care nu sunt finalizate, nu le analizăm. Apare o astfel de fază ca golul primit, normal că o vom analiza și ne gândim că cineva putea să îl oprească, să facă un fault tactic, dar e greu. Vom analiza acest meci, dar așa este când încerci să te duci peste ei să joci și la prima fază iei gol. Îmi felicit băieții, ca determinare nu am ce să le reproșez, atitudine, efort fantastic. Este al treilea meci, oricare joc este greu. Cred cu convingere că este un lucru pozitiv. Vreau să consider că e un rezultat pozitiv” a spus tehnicianul la Digi Sport, la finalul disputei cu FC Argeș, scor 1-1.

”Ne macină această așteptare”

Tehnicianul Sibiu spune că echipa sa este măcinată de așteptarea rezultatului de la TAS și după aflarea acesteia, va ști ce e de făcut. ”Așteptăm cu nerăbdare acea decizie, pentru că indiferent care va fi ea, știm de unde o vom lua. Ne dorim ca săptămâna următoare să se ia o decizie. Avem încredere că sentința va fi una pozitivă pentru noi. Emoții vor fi, ne dorim și ne batem până la capăt. Ne doream cu ardoare să ajungem sus pentru a ne atinge obiectivul, menținerea. Pe noi ne macină această stagnare, această așteptare. Dacă decizia va fi una negativă, știm unde suntem, strângem rândurile și mergem mai departe. Nu avem ce face, ne luptăm, avem echipă bună”, a spus Marius Măldărășanu la finalul meciului.

La finalul lunii decembrie, Hermannstadt a fost depunctată cu nouă puncte din cauza întârzierii plății unor datorii. Cu această penalizare, Hermannstadt a ajuns pe locul 12 în clasamentul din Liga 1, cu 25 de puncte.