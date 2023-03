Adrian Hampu, tânărul de 34 de ani care a fost adoptat în SUA și-a găsit familia biologică. Adrian s-a născut în Sibiu și avea câteva date despre părinții biologici, iar cererea de ajutor a facut-o pe o pagină de Facebook dedicată acestor copii care au fost adoptați în străinătate și care vor să-și afle originile.

Adrian Hampu s-a născut în Sibiu, pe 12 iunie 1989. La un an și patru luni s-a îmbolnăvit și a ajuns la spital, unde a fost abandonat din cauza lipsurilor familiei sale. A fost adoptat în SUA și a vrut să își întâlnească părinții biologici, așa că a postat un anunț pe pagina de Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României.

Cu ajutorul celor din comunitate, Adrian a reușit să își găsească frații. Anunțul care l-a reunit cu familia: