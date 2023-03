„În viață orice este posibil”, sunt cuvintele lui Christian Hermann Hirsch, președintele Federației de Karate Knockdown și Clicker și candidat la alegerile locale din 2020 pentru primăria Sibiu. Acesta și-a făcut publică impresionanta poveste de viață în urma unei întâmplări tragice. Sibianul a crescut și și-a petrecut anii adolescenței în casa „blestemată” de pe strada Constituției din orașul de pe Cibin, acolo unde, în ultimele luni, doi oameni ai străzii și-au pierdut viața. Unul a murit într-un incendiu, iar celălalt a fost ucis.

Povestea casei blestemate

Christian Hermann Hirsch își amintește de perioada adolescenței de parcă a fost ieri. Din cauza situației financiare precare și neajunsurilor, părinții lui s-au văzut nevoiți să se mute pe strada Constituției, la doi pași de centrul Sibiului, într-un imobil ce pe atunci era doar un coteț de porci. O „casă blestemată”, spune sibianul, în urma tragediei ce a avut loc la începutul acestei săptămâni, când un om al străzii a fost ucis în locul ce pentru el odată era cămin.

„Casa blestemată sau casa cu stafii, cum a fost denumită de curând prin presă și în care și-au pierdut viața recent doi oameni ai străzii a fost cândva și adăpostul meu. De fapt o anexă a unei locuințe care înainte a fost un coteț de porci. Din cauza situației materiale precare a familiei mele din perioada respectivă, părinții mei au transformat cum au putut acel coteț de porci într-o cameră de 10 mp în care am împărțit același pat 3 frați”, își începe sibianul povestea.

Christian a crezut mereu în visul său. Deși condițiile erau precare, a continuat să meargă la școală, iar mai apoi la facultate. Trăia de pe o zi pe alta, însă nu s-a dat o clipă bătut. După terminarea studiilor, s-a angajat în învățământ, în timp ce rudele au plecat în străinătate pentru un trai mai bun. „Mi-am petrecut acolo anii de adolescență și primii ani de facultate mergând la cursuri cu răni la picioare din cauza faptului că nu avem bani de mâncare, de șosete nici că putea fi vorba. Trăiam de pe o zi pe alta cu bani împrumutați de mama mea pentru pâine. De bani pentru cărți sau pentru xeroxarea cursurilor nu se putea pune problema, dar am reușit să termin facultatea la stat unde intrasem din fericire la buget. După terminarea studiilor în psihopedagogie m-am angajat ca profesor în învățământ și am putut să mă mut cu chirie într-un apartament decent. Restul familiei mele a luat calea străinătății în căutarea unui trai mai bun”, spune sibianul.

O lecție de viață – „Orice este posibil”

„Casa tristeții”, pe atunci aflată pe numele unui unchi al lui Christian, a fost vândută împreună cu celelalte apartamente din curte unui om de afaceri din Sibiu care a avut intenția de a face acolo o benzinărie. „Am înțeles că nu a primit autorizațiile necesare și totul a fost abandonat devenind adăpost pentru oamenii străzii”, povestește sibianul.

Christian este acum omul care a visat mereu să fie când era adolescent. S-a ridicat și a construit totul de la zero pentru a deveni cea mai bună variantă a sa. Anii au trecut și și-a întemeiat o familie. „În viață orice este posibil dacă vrei și dacă muncești, poți să te ridici de oriunde și de nenumărate ori. Eu am reușit: mi-am găsit liniștea, locul, bunăstarea și fericirea alături de mica mea familie. Am o soție minunată, care mi-a dăruit acum trei an un copil sănătos și energic”, spune sibianul.

A candidat la Primăria Sibiu

Christian Hermann Hirsch a pus Sibiul pe harta sportivă a lumii. În urmă cu șase ani, el a organizat, pentru prima dată în România, Campionatul Mondial de Karate Kyokushin unde au participat peste 40 de țări. De zece ani, este președintele Federației de Karate Knockdown și Clicker, iar în anul 2020 a candidat la Primăria Sibiului.

„De 10 ani sunt Președintele Federației de Karate Knockdown și Clicker, iar cu intenția de a schimba în bine viitorul tuturor, din 2019 sunt liderul Verzilor Sibiu, asumându-mi în 2020 candidatura la Primărie cu rezultate peste partide parlamentare de la acea vreme. Viața poate sa fie o veșnică primăvară verde, totul depinde de fiecare dintre noi”, a adăugat Christian Hermann Hirsch.

Vă reamintim că în locuința de pe strada Constituției, în zona intersecției cu strada Magheru, în data de 6 martie a avut loc o crimă teribilă. Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost omorât cu un ciocan de către un individ alături de care se adăpostea în imobilul părăsit. (VEZI AICI DETALII DESPRE CRIMĂ). Același imobil, în luna octombrie a anului trecut, a fost cuprins de flăcări în urma unui incendiu izbucnit din cauza unei lumânări. Un bărbat, și el om al străzii, a decedat atunci. (DETALII DESPRE INCEDIU, AICI)

