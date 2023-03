Măgura Cisnădie a pierdut joi seară, la Slatina, 24-25 cu echipa locală CSM, în meci contând pentru etapa 20 de campionat.

Echipa sibiană era favorită la Slatina, unde întâlnea penultima clasată, o echipă cu cuțitul la os, care își juca poate ultima șansă de supraviețuire. În primele 19 minute, cele două echipe au mers cap la cap, însă, spre finalul primei părți, Cisnădia a luat avantaj și de patru goluri. La pauză, trupa lui Weber conducea cu 14-11. Măgura a început bine și parte secundă, s-a desprins la 18-12 în minutul 36 și părea scăpată în câștigătoare. Însă, nu a fost așa, pentru că gazdele au marcat patru goluri consecutive! Treptat, Slatina, care își juca ultima șansă de menținere în Liga Florilor s-a apropiat și în minutul 50 revenise în meci: 20-21. Sibiencele au avut 3 goluri avans în minutul 53 și 1 gol avans cu 90 secunde înainte de final. Ultimul minut a fost însă al Slatinei, care a marcat două goluri, fără a primi niciunul și s-a impus cu 25-24.

Coordonatorul de joc Elena Roșu crede că echipa sa nu a avut luciditate pe final de joc. ”Plecăm fără punct de la Slatina, am fost la conducere pe tot parcursul meciului, dar pe final ele au fost mai lucide decât noi și așa au obținut victoria” a spus Elena Roșu.

”Noi suntem responsabili de pierderea meciului”

Antrenorul Alexandru Weber nu își explică erorile din faza de atac, mai ales că are jucătoare cu experiență. ”Am controlat jocul, dar din minutul 40 până în minutul 50 am înscris doar un gol. Am avut foarte multe greșeli, nu mă așteptam să greșim atâta, mai ales că avem jucătoare cu foarte multă experiență. Este o totală nebuloasă ce am văzut joi pe teren. Greșelile sunt ale noastre, am condus cu șase goluri și 10 minute nu am reușit să marcăm. O să am o discuție cu echipa după acest meci. Slatina și-a dorit, a jucat până în ultimul minut. Arbitrajul a fost cu greșeli de ambele părți, dar noi am controlat jocul și suntem responsabili de pierderea lui” a spus tehnicianul Măgurii Cisnădie.

După 20 de etape, Măgura este pe locul 10, cu 22 de puncte. Echipa sibiană nu are însă emoții pe final de sezon, având 9 puncte avans față de primul loc de baraj, ocupat de Dacia Mioveni, argeșencele având un joc în minus.

Măgura: Măzăreanu – Iskit Caslikan 5, Gariaeva 4, Neagu 3, Bardac 3, Vălean 2, Roșu 2, Gjorgjijevska 2, Jlezi 1, Tomescu 1. Antrenor: Alexandru Weber

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News