Spitalul CFR ar putea intra în administrația Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Conducerea ULBS susține că ar vrea să dezvolte un Spital Universitar, care până în momentul de față nu există în Sibiu.

În cadrul unei conferințe de presă, rectorul ULBS a transmis faptul că nu a existat o ofertă de achiziționare a Spitalului CFR, dar a existat o propunere de administrarea pentru acesta, fără a implica o resursă financiară.

„Nu a fost niciodată o ofertă făcută Universității de achiziționare a spitalului CFR, nici nu am făcut o ofertă de achiziționare a spitalului. A fost însă o propunere din partea Universităților de Medicină și Farmacie, de a mă asocia propunerilor de a solicita Ministerului Transporturilor și Guvernului României preluarea sau darea spre administrare a Spitalului CFR. Deci nu implică sub nicio formă resursă financiară în achiziționarea Spitalului ca atare, ci preluare în administrare. (…) Am solicitat un punct de vedere, iar punctul de vedere votat în unanimitate a fost acela că este oportun ca ULBS să preia, dacă există oportunitatea, acest spital” a spus Sorin Radu, Rectorul ULBS.

Primul Spital Universitar din țară

Conform, Rectorului ULBS, în România conceptul de Spital Universitar nu există. „Dorința mea, a colegilor mei și a UMF este să dezvoltăm un Spital Universitar care va respecta bineînțeles legislația în vigoare, în măsura în care noi vom primi aceste clădiri și personal cu tot ce implică, să le dezvoltăm ca pe o clinică universitară. Nu vom schimba profilul, va rămâne mai departe deschis pacienților, dar vrem să îl transformăm într-un spital care să aibă servicii foarte bune și evident să dezvoltăm un centru de excelență pe un anumit domeniu în această zonă” a spus acesta.

Rectorul nu a oferit informații exacte despre când se va întâmpla acest lucru, dar a transmis că au existat discuții cu Premierul Nicolae Ciucă și alți miniștrii pe această temă. „S-au discutat o serie de detalii tehnice pentru că dacă e să discutăm despre preluarea spitalului CFR evident trebuie să avem acces la mai multe informații, nu doar să știm că există unul sau trei corpuri de clădire aici. A fost o discuție pe care aș vrea să o păstrez deocamdată confidențială. Două lucruri pot să spun că s-au enunțat acolo, odată constituirea unei comisii care să stabilească pașii concreți, pentru că a mai fost o inițiativă cu 10 ani în urmă eșuată în acest sens, acum se discuta de pregătirea serioasă a măsuri tocmai ca să evite un nou eșec și al doilea element care a ieșit din această întâlnire a fost aceea de clarificare a relațiilor dintre solicitanți, pentru că au fost situații în anumite orașe în care exista solicitare și de la Primărie și de la Universitate, drept urmare trebuia clarificat dacă vor colabora sau o singură entitate va prelua” a spus Sorin Radu, Rectorul ULBS.

