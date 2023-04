După recitalul din etapa trecută a Ligii a IV-a, 27-0 cu Orășenesc Copșa Mică, Inter Sibiu are un golaveraj mult mai bun decât liderul ACS Mediaș. Astfel, Inter are + 127 la golaveraj, față de + 87 al Mediașului, situație care ar putea să conteze la final de campionat.

Liderul ACS Mediaș are 3 puncte avans față de Inter Sibiu, după victoria din meciul direct, 2-1 în tur. În cazul în care Sibiu câștigă returul la un singur gol diferență, nu mai contează golurile mai multe marcate în deplasare în jocurile directe, ci golaverajul general. Astfel, situația este clară, dacă Inter câștigă la minim două goluri, va avea la final, în cazul foarte probabil al egalității de puncte, avantajul jocurilor directe și depinde doar de ea. Dacă Inter câștigă returul cu Mediaș la un singur gol, la final va conta golaverajul general, caz în care sibienii au un avantaj important. În fine, dacă Mediaș face egal sau câștigă, va merge fără emoții la baraj, având și avans de puncte dar și avantajul meciurilor directe.

”Acesta a fost motivul pentru care vrem să dăm cât mai multe goluri, nu s-a pus problema să nu avem milă, ci pur și simplu așa este profesionist. Ne ne dorim la la finalul campionatului să vedem că am mai fi avut nevoie de 1,2 goluri și nu le-ai dat când a trebuit” a explicat Teodor Birț, președintele clubului Inter Sibiu.

Acesta este convins că jocul direct cu Mediaș din 29 aprilie va decide echipa care va merge la barajul de promovare în Liga 3. ”Mai sunt două etape și urmează derby-ul cu Mediaș, iar după vom ști echipa care merge la baraj, e greu de crezut că după se mai poate împiedica cineva, chiar dacă surprize apar mereu la fotbal. Eu am încredere în echipă, în antrenor” a mai spus Teodor Birț.

Portarul Agârbiceanu, un mare plus

Inter Sibiu a crescut un joc față de tur, acum antrenorul Călin Moldovan având la dispoziție un lot complet, cu soluții pe fiecare post. Șeful clubului sibian spune că un mare plus este și venirea portarului junior Rareș Agârbiceanu (19 ani), cu multe meciuri la Liga 3, la FC Hermannstadt II. Acesta a debutat la Inter chiar etapa trecută. ”Se vede clar o creștere în joc, există o atmosferă foarte bună la echipă și avem un câștig mare și pe linia de fund, unde sufeream. Portarul Agârbiceanu are experiență, vine de la Hermannstadt, are multe jocuri la Liga 3 și ne va ajuta și anul viitor, fiind jucător sub vârstă. Un portar dă încredere echipei, vede tot jocul, vorbește cu colegii. Avem concurență mare pe acest post, este Agârbiceanu, ucraineanul Alchynskyi care a fost până acum titular, dar și Ciorgovean, care abia s-a refăcut după o problemă medicală” a mai spus Teodor Birț.

