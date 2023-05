În cea de-a doua zi de grevă generală în învăţământ, avem aşadar primele efecte serioase, grave asupra elevilor. Evaluarea Naţională la clasa a 6-a care era programată pentru mâine a fost amânată pentru finalul lunii. Decalate au fost şi înscrierile la clasa a cincea. Sindicaliştii din Educaţie au fost chemaţi la Guvern pentru negocieri, de la ora 15:00, potrivit informaţiilor Observator.

Marius Nistor, preşedintele sindicatului Spiru Haret: Greva continuă, nu există niciun motiv care să îi determine pe colegii noştri să renunţe la această formă de protest. Atâta vreme cât este grevă generală, niciun coleg de-al meu care a semnat pentru declanşarea acestei forme de protest nu va desfăşura niciun fel de activitate, asta implică din start şi neîncheierea mediilor elevilor. Nu am fost chemaţi la negocieri, am aflat din presă că există o întâlnire a doamnei ministru cu reprezentanţii părinţilor şi ai elevilor. Majoritatea partenerilor noştri sunt de acord că revendicările noastre sunt legitime şi se impune rezolvarea lor în regim de urgenţă. Greva va dura atâta vreme cât colegii noştri hotărăsc acest lucru, dacă vor vedea o ofertă din partea Guvernului care să se ridice la înălţimea aşteptărilor lor. Cine lansează ideea unui fond al sindicatului care să poată permite plata drepturilor salariale pe perioada grevei se înşală amarnic. Majoritatea banilor care provin din cotizaţiile membrilor de sindicat se întorc tot către ei, sub formă de ajutoare sociale şi alte beneficii.

Suntem acuzaţi că nu ne-am ales momentul potrivit pentru declanşarea acţiunii în cauză, pe invitaţia adresată preşedintelui încă din luna februarie a anului 2022, i-am cerut intervenţia în regim de urgenţă pentru a conduce la detensionare situaţiei din învăţământ. Sunt invitaţiile adresate preşedinţilor celor 3 partide, tot din lune februarie, către domnul Ciolacu, domnul Ciucă şi către domnul Kelemen Hunor. Nu a existat niciun răspuns din partea lor. Dacă nici meetingul organizat în 10 mai, la care au participat peste 14.000 de colegi din ţară nu i-a determinat să vină cu ceva concret, cum putem fi acuzaţi că noi nu am fi responsabili, că noi suntem vinovaţi de declanşarea grevei generale? Ei sunt vinovaţi de aşa ceva! Nu ne dorim să dureze extraordinar de mult, dar pentru a nu dura, ei trebuie să vină cu ceva credibil în faţa colegilor. Dacă ar putea să înceteze greva chiar astăzi, ar fi în regulă, dar doar cu condiţia să existe o ofertă clară, acceptată de colegii noştri.

