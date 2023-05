Actrița Oana Pellea a apreciat pe pagina sa de socializare campania antifumat organizată la Sibiu. Aceasta susține că nu își mai poate imagina cum poate trăi o persoană cu țigări, acum că s-a lăsat de fumat, conform unei postări realizate de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu pe pagina de Facebook.

Oana Pellea apreciază campania antifumat organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, intitulată „Luna mai, luna de conștientizare a efectelor fumatului asupra sănătății plămânilor”, aflată în acest an la cea de-a VI-a ediție.„Salut cu toată căldura campania antifumat inițiată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Sper ca persoanele care fumează să conștientizeze că renunțarea la fumat este un gest de respect și iubire față de propria viață” a declarat Oana Pellea.

De altfel, celebra actriță este ea însăși o puternică susținătoare a renunțării la fumat, în beneficiul sănătății. Oana Pellea, fiica lui Amza Pellea, a transmis public un apel către fumători, prin intermediul propriei pagini de socializare. „LĂSAȚI-VĂ DE FUMAT! Este un gest de respect și iubire față de viața dumneavoastră!”, a scris artista, mărturisind că și ea s-a confruntat cu problema dependenței de tutun, iar la un moment ajunsese să fumeze chiar trei pachete de țigări pe zi.

„ Am fumat trei pachete de țigări pe zi. M-am lăsat de fumat acum 17 ani. Ca fumătoare nu înțelegeam cum se poate trăi fără Țigară. Ca nefumătoare nu înțeleg cum se poate trăi cu Țigară”, scrie Oana Pellea. Actrița consideră că sănătatea și „calitatea anilor pe care îi câștigi” sunt principalele argumente pentru renunțarea la fumat.

„Nu îmi place să dau sfaturi… și totuși…dacă un singur om se va lăsa de fumat citind asta… înseamnă că facebook-ul nu e degeaba. LĂSAȚI-VĂ DE FUMAT! Este un gest de respect și iubire față de viața dumneavoastră! Să-ți ajungă aerul proaspăt în tot plămânul … se numește fericire ! Contează câți ani din viață câștigi! Contează CALITATEA ANILOR pe care îi câștigi”, spune renumita actriță.

Campania Luna mai, luna de conștientizare a efectelor fumatului asupra sănătății plămânilor se află la cea de-a VI-a ediție și se derulează pe parcursul a 4 săptămâni, în perioada 1-31 mai. „Prevenția și renunțarea la obiceiurile care ne fac rău sunt soluția pentru o populație mai sănătoasă, mai educată, care să decidă în baza unor informații oferite de specialiști. Ne dorim ca prin acțiunile pe care Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu le derulează an de an să reușim să ajutăm cât mai multe persoane să renunțe la obiceiul fumatului, salvându-și astfel sănătatea. Sperăm ca medicii noștri pneumologi, împreună cu partenerii din cadrul mai multor instituții și asociații să reușească să sprijine un număr cât mai mare de oameni să renunțe la țigări”, spune Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu pe pagina de Facebook a Spitalului.

Consumul de tutun cauzează peste 8,7 milioane de decese pe an

La nivel mondial, peste 8,7 milioane de oameni mor pe an din cauza consumului de tutun. Majoritatea acestor decese (7,4 milioane) sunt atribuite consumului direct de tutun, în timp ce restul de peste 1,3 milioane sunt atribuite expunerii la fumatul pasiv.

Consumul de tutun reprezintă și cea mai importantă cauză de deces în Uniunea Europeană, unde este responsabil de aproximativ 700.000 de decese în fiecare an, fiind și unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru sănătate care poate fi evitat. (European Commission, 2022)

„În Uniunea Europeană numărul de fumători este de aproximativ 26% din toată populația și 29% dintre tinerii în vârstă de 15-24 de ani. În România, fumatul în rândul adulților are o prevalență similară, apropiată mediei observate în Uniunea Europeană. Rata fumatului în rândul adulților din România este de 19%, date obținute dintr-un studiu European – astfel, 1 din 5 adulți fumează! În România, prevalența fumatului în rândul bărbaților este 30.8%, iar în rândul femeilor, de aproximativ 7,7%. Prin urmare, prevalența fumatului în rândul bărbaților adulți (30,8 %) este de 4 ori mai mare decât în rândul femeilor adulte. Deci, 3 din 10 bărbați fumează și 1 din 13 femei” se mai arată în postarea de pe pagina de Facebook a Spitalului.

