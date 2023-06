Greva profesorilor are efecte asupra elevilor din Sibiu, în special cei care anul acesta trebuie să susțină examenul de Bacalaureat.

Numărul elevilor înscriși la proba de Bacalaureat la Sibiu a fost joi, 8 iunie, de 1067. Un număr relativ scăzut, dacă înscrierile ar fi rămas până pe 9 iunie, însă acestea s-au prelungit până pe 16 iunie. Elevii sibieni sunt destul de îngrijorați în ceea ce privește examenul maturității, considerând că deși vor susține examenul cu siguranță, psihic vor avea de suferit. De asemenea, elevii care vor să se înscrie la o facultate în străinătate au un termen limită pentru a depune diploma de Bacalaureat, iar amânarea examenului le va pune bețe în roate.

Elevii, stresați de situația amânării

Elevii sibieni ne-au transmis că sunt îngrijorați de situația examenului de Bacalaureat. Aceștia se simt pregătiți din punct de vedere academic, însă psihic pregătirea lor este precară. Cu toate acestea, elevii susțin în continuare profesorii.

„Desigur, greva a afectat foarte mult elevii claselor a XII-a. Din punctul meu de vedere, am fost afectați foarte mult psihic, deoarece cu atâtea incertitudini nu mai ai răbdare, voință și ambiție să continui și ai impresia că tot ce faci este in zadar, din moment ce nu poți schimba nimic. Fiind dintr-o generație care a întâmpinat toate obstacolele (pandemie, introducerea modulelor, introducerea materiei scoasa in pandemie inapoi la examen si greva), pot spune că sunt foarte nesigura pe mine în legatura cu examenul de bacalaureat, deoarece nu știu ce s-ar mai putea întâmpla până atunci. Din punct de vedere academic, pot spune că suntem relativ pregătiți, dar toate aceste obstacole ne pot trage in jos” a spus Mara Bădilă, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Deși sunt în grevă, există profesori care încă fac pregătire cu elevii, pentru ca aceștia să parcurgă toată materia înainte de examen. „Unii profesori încă fac cu noi ore la care studiem materiile de BAC, fără să fie plătiți sau fără să iasă din grevă ei continuă să ne pregătească. De aceea, într-adevăr suntem puțin stresați că nu știm ce va urma, dar noi susținem profesorii să facă grevă până vor obține ceea ce își doresc” a spus Petru Lungu.

Termen limită pentru elevii care vor să studieze în străinătate

Deși elevii sunt convinși că o să susțină examenul de Bacalaureat, chiar și după o amânare, cei care vor avea de suferit vor fi tinerii care vor să studieze în străinătate. „Examenul se poate amâna, nu știm ce să credem încă, unii spun că o să se amâne, unii spun că nu. De susținut tot o să susținem examenul, ori acum, ori peste două săptămâni, nu cred că o să fie o amânare mai mare. Cred că este puțin mai stresant pentru cei care vor merge la facultate în afară pentru că ei au și termen limită să trimită diploma de la BAC. Dar cred că nu va fi afectat foarte tare examenul” a spus Petru.

„Nu cred ca există posibilitatea să nu mai dăm Bacalaureatul. Mă simt pregatită pentru examen, chiar dacă m-ar fi ajutat foarte mult ca profesorii să nu intre în grevă, dar nici aceștia nu pot fi învinuiți pentru că luptă pentru drepturile care li se cuvin. Sper ca totul să se rezolve și să nu ni se ia festivitatea de absolvire și cea care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă vară din viețile noastre” a spus Mara.

