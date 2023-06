„Suntem o firmă înființată în 2022. Ne-am adunat mai mulți și ne-am hotărât să creăm o fabrică de panouri fotovoltaice. În general, pe piața din România tot ceea ce se întâmplă în materia energiei electrice este comerț, comerțul reprezintă 99% din ce înseamnă panouri fotovoltaice în România. Am identificat această nișă și am hotărât să venim în completare și să încercăm să creăm această capacitate de producție locală în așa fel încât vânzătorilor, comercianților și clienților din această zonă să le poată fi mai ușor să acceseze modele de calitate care să fie produse în România”, a spus Cosmin Cârstoiu, Managing Partner al Siro Solar by Dream Energy.