După cascada de ocazii imense ratată de echipa sa în jocul cu campioana Farul, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu este convins că sibienii nu meritau să piardă.

În prima rundă din Superliga, Farul s-a impus sâmbătă, pe noua arenă din Sibiu, 1-0 cu FC Hermannstadt. Măldă spune că jocul bun al echipei trebuie să dea moral elevilor săi. ”E frustrant, în seara asta nu meritam să pierdem. Jocul a fost unul bun, sunt încrezător, în momentul când avem atâtea ocazii contra campioanei, chiar dacă nu a venit cu prima garnitură, asta trebuie să ne dea încredere pe viitor. A fost o primă repriză un pic temătoare, am stat foarte jos multe momente, dar totodată defensiv bine, dar am avut ocazia mare cu Neguț, singur cu portarul. A doua repriză am avut ocaziile mari, am primit gol, e frustrant, ei au mai avut o bară. Farul are mereu posesia, o dinamică bună, cu jucători de calitate, joacă între linii și pun probleme, când nu reușesc schimbă direcția de joc și efortul este foarte mare. Farul are jucători foarte buni, nu degeaba sunt acolo, au calitate” a spus tehnicianul celor de la FC Hermannstadt.

Sibiul a avut o mulţime de ocazii, însă jucătorii lui Marius Măldărăşanu nu au avut inspiraţie la finalizare sau au fost blocaţi excelent de portarul Farului, Alexandru Buzbuchi.

”Nu știu dacă Aioanei avea bulanul lui Buzbuchi”

Portarul de rezervă al Farului, Buzbuchi a fost de departe cel mai bun jucător de pe teren. Marius Măldărășanu este convins că un gol al echipei sale ar fi schimbat cursul jocului. ”Trebuia să marcăm, daca o făceam, lucrurile stăteau altfel. Cu toții suntem vinovați, eu le-am zis la vestiar să ridice capul, vom analiza acest meci, trebuie să învățăm din greșeli. Cu astfel de echipe, când ai ocazii, trebuie să marchezi, astfel te taxează. Suntem un grup unit, așa vom fi, indiferent ce se întâmplă, nu dăm vina pe atacanți sau apărători. Acele ratări au fost pe precipitare sau lipsă de luciditate datorită efortului. Nu știu dacă era portarul titular ai Farului, Aioanei ar fi avut bulanul lui Buzbuchi” a mai declarat Marius Măldărășanu.

