Amenajarea celui mai nou parc al Sibiului a început în vara anului 2021. Ani la rândul, zona a fost practic un munte de moloz, fiind locul unde oamenii obișnuiau să depoziteze materiale din construcții și fel și fel de deșeuri. În ultimii doi ani, zona s-a transformat radical, iar parcul a prins o formă spectaculoasă. Vineri, o mulțime de sibieni au luat parte la inaugurare, în prezența primarului Astrid Fodor.

Deschiderea parcului „Belvedere”, singurul parc amenajat în oraș în ultimii treizeci de ani, a fost așteptată cu nerăbdare de toți sibienii, pentru că reprezintă o oază de verdeață în plus față de vechiul parc Sub Arini. Drept dovadă, în ultimele luni, o mulțime de vizitatori au venit „să testeze” terenul. Așteptarea a luat sfârșit, căci vineri s-a deschis oficial. La inaugurare au participat primarul Sibiului, Astrid Fodor, directorul general ADR Centru, Simion Crețu, directorul Direcției Organism Intermediar POR 2014-2020, Dan Popa, administratorul constructorului Total NSA AG, Cristian Pășcuțiu și directorul general al SC Apă Canal SA, Vasile Maier.https://youtube.com/live/yoyPczccEo8?feature=share

Fodor: „Un proiect dificil”

Primarul Sibiului a spus, în fața sibienilor, că realizarea parcului a fost dificilă, datorită faptului că, în trecut, zona era, practic, un depozit de deșeuri. „Este a doua inaugurare importantă în decurs de o săptămână. Este un proiect important și pe atât de dificil de realizat. Vorbim de un parc care a fost creat pe un fost depozit de deșeuri. S-au ridicat foarte multe probleme pe parcursul execuției, cea mai mare fiind cea a stabilizării versantului, apoi a modelărilor și ulterior aici s-au depozitat zeci de metri cubi de pământ fertil, după care a început amenajarea. Când vorbim de amenajări vorbim, în primul rând, de aceste alei, care sunt destinate pietonilor, de diverse zone de relaxare, de mișcare, de practicare a sportului. Pentru că ne aflăm într-un parc, s-au făcut multe plantări. S-au plantat 600 de arbori din 20 de specii și urmează să mai fie plantate. S-au plantat peste 6.000 de plante perene și s-au amenajat 48.000 de mp de zone verzi. A fost foarte mult de muncă.

Noi am avut câteva ținte de atins, iar una dintre acestea a fost sustenabilitatea. Avem energie regenerabilă și întregul necesare pentru funcționarea acestui parc este asigurat de panouri solare, unite în țară, sub formă de flori și care se întorc în funcție de lumina soarelui. Avem 200 de corpuri de iluminat, pe înălțimi diferite, ecoeficiente. O altă țintă a fost cea a siguranței. Ne-am dorit să fie un parc sigur. Avem aici un post de control care va fi preluat de Poliția Locală. Avem și 24 de camere supraveghere video cu un sistem foarte complex de monitorizare și funcțiuni de alertă a Poliției Locale. Ele sunt instalate, în primul rând, cu scop preventiv, pentru acțiuni antisociale și vandalism, dar și pentru a-i putea identifica pe cei care comit astfel de acte și pentru a recupera cheltuielile, pentru că nu mi se pare normal ca din bugetul local să reparăm constant și să cheltuim bani pentru ceea ce unii strică cu intenție. Un alt obiectiv propus a fost cel al accesului pentru persoanele cu dizabilități. Accesul este foarte bine asigurat, există inclusiv o toaletă specială, de ultimă generație”, a declarat primarul Sibiului, Astrid Fodor.

Sibienii au venit cu propuneri

Sibienii au dat o mână de ajutor municipalității și au venit cu idei pentru crearea spațiilor, cum sunt cele de fitness și terenul de minigolf.

„Toți colegii din primărie au ajutat să facem un spațiu al comunității. Pe parcursul proiectului, Florentin Cismaru de la FLUX a venit și ne-a spus exact ce echipamente au nevoie. Am dorit să facem insule de zone de work-out, astfel încât să se completeze una pe cealaltă, nu să replicăm un model, așa că au venit și ne-au spus ce vor. Pentru ei îl facem, cu ajutorul lor l-am făcut. Alin Trif, jucător de golf, profesionist, a venit, a urmărit șantierul, ne-a dat tot felul de recomandări și ne-a ajutat să definim zona de minigolf, care este de fapt un spațiu mai mare decât un teren de minigolf și are toate șansele să fie omologat. (…) Ne-am dorit foarte mult să oferim Sibiului o zonă cu o biodiversitate foarte bogată și ne-am consultat cu domnul Mihai Crăciunaș de la ULBS, cu mai mulți colegi din domeniu și am găsit cea mai bună soluție, astfel încât să ne gândim și la micile vietăți, floră, faună, pentru un ecosistem viu urban”, a spus Emanuel Lazăr, manager proiect, despre care Astrid Fodor a mărturisit că a fost „sufletul” proiectului „Belvedere”.

„Acest parc reprezintă una dintre cele mai frumoase zone de biodiversitate create la nivel național în ultimii ani și are șanse să devină un punct de referință”, a spus Mircea Crăciun, managerul Eco Garden Construct.

Ce găsim în parcul Belvedere

Parcul Belvedere are o suprafață de 6,4 hectare. Accesul se face din strada Preot Bacca, trecând pe lângă o fântână arteziană și un labirint de verdeață. Zonele de relaxare sunt compuse din mobilier stradal și insule de vegetație cu arbori, arbuști și flori, pe o suprafață de 56.000 de metri pătrați.

Terenul de sport este multifuncțional, ceea ce înseamnă că sibienii vor putea juca aici baschet, tenis și minifotbal.

Proiectul a propus, totodată, și amenajarea unui loc de joacă pentru copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, dar și zonă de fitness în aer liber. De asemenea, a fost montată și o minitiroliană, cât și un teren de minigolf compus din 11 piste.

Pe partea de Est a parcului, se află punctul de belvedere, fiind locul de unde vor putea fi admirate apusuri spectaculoase, având în față întregul oraș. Tot aici a fost amenajat și un pump-truck pentru bicicliști, dar și un spațiu îngrădit pentru animalele de companie. (VEZI AICI IMAGINI DIN DRONĂ CU PARCUL)

