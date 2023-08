O femeie a rămas fără portofel după ce a mers la cumpărături la Shopping City Sibiu Șelimbar. Hoața a profitat de un moment de neatenție și a sustras portofelul cu actele și o sumă mare de bani din ghiozdan.

Marți, la mall-ul din Șelimbăr, o femeie a furat portofelul unei sibience aflate la cumpărături. Gestul a fost surprins pe camerele de supraveghere în jurul orei 14.30, la magazinul unde a avut loc incidentul. Andreea cere ajutorul sibienilor pentru a-și recupera portofelul cu acte.

„Am intrat într-un magazin de haine și doamna mi-a sustras portofelul din ghiozdan și a plecat cu el. Am vrut să îmi scot telefonul din ghiozdan și atunci am văzut că nu mai am portofelul. Am făcut sesizare la poliție, este deschis și dosar penal pentru furt. Astăzi am dus filmarea la poliție, iar dosarul va fi trimis mai departe la Parchet. Nu sunt caz singular. A mai fost o doamnă după mine. După ce am realizat că mi-a dispărut portofelul m-am dus la pază, iar după cinci minute a mai venit o doamnă căreia și ei i s-a întâmplat același lucru. În magazin mai erau două persoane suspecte care cu siguranță erau cu ce cea care mi-a furat portofelul”, spune Andreea Cîciu.

