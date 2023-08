Oana Vaschi, o economistă în vârstă de 45 de ani din municipiul Mediaş şi-a schimbat profesia şi a deschis prima gelaterie din oraş, în luna iunie, cu o investiţie estimată la 100.000 de euro. A testat în această vară, 40 de feluri de îngheţată, gelato şi sorbet, iar vineri, la Sibiu a adus pentru prima dată un produs inedit, pe bază de lavandă, chiar la festivalul dedicat acestei flori, din Piaţa Mică.

Îngheţata, sorbetul şi gelato cu lavandă – o provocare

Oana a considerat o provocare, invitaţia la Lavanda Fest de la Sibiu. Aşa că s-a apucat şi a creat trei sortimente de lavandă, printre care cea cu frişcă, cu afine, dar şi un sorbet de lavandă, preferatul ei şi a multor clienţi.

“A fost o provocare a festivalului de lavandă. Este pentru prima dată când am încercat şi sorbetul de lavandă, care a ieşit super. Nu conţine lapte, este doar lavandă şi restul sunt cu esenţă de lavandă, adică frişcă cu puţină lavandă, afine cu puţină lavandă. Nu la toată lumea place lavanda, în schimb, alţii sunt înnebuniţi şi atunci am făcut pentru fiecare gust”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Oana Vaschi.

Sibienii care au testat îngheţata cu lavandă fabricată la Mediaş, s-au declarat “surprinşi”.

“Deci, cred că şi ei au testat pentru prima dată. Cel mai bine a trecut aroma de afine cu lavandă. Avem îngheţată cu lavandă, frişcă cu lavandă, lavandă cu afine şi sorbetul cu lavandă”, a precizat Oana Vaschi.

Îngheţata cu lavandă urmează să fie vândută de Nessa în Mediaş

Oana Vaschi a anunţat că urmează să comercializeze sortimentele cu lavandă şi la gelateria ei din Mediaş.

“Cred că aş încerca una din cele două arome, dacă nu chiar două. Am avut cerere, dar nu am îndrăznit până acum şi uite că feedbackul a fost foarte bun”, a anunţat Oana.

Visul de a reuşi în domeniul deserturilor şi 100.000 de euro investiţi

Pasiunea pentru deserturi, visul de a reuşi în alt domeniu şi 100.000 de euro investiţi în aparatură şi dotarea necesară pentru a face îngheţată, gelato şi sorbet, acestea sunt ingredientele succesului Oanei.

“Îmi căutam ceva în domeniul duciurilor. Îmi plac prăjiturile foarte mult, dar nu am vrut să mă ocup de prăjituri, nici de cafea şi mi-a venit aşa, cu gelato şi am studiat anul trecut, tot ce a ţinut de gelată, de aparatură, cursuri şi anul acesta le-am achiziţionat şi am început cu paşi micuţi. Am testat şi feedbackul este foarte bun şi vreau să promovez cât mai departe”, a mărturisit Oana Vaschi.

Aceasta recunoaşte că îi plac deserturile, aşa că acasă, aproape zilnic făcea prăjituri. Totul a pornit de la un târg din mediul industriei alimentare, unde a gustat mai multe deserturi, însă pentru prima dată a descoperit sorbetul şi gelato.

Singura gelaterie din Mediaş. Care este diferenţa între îngheţată, gelato şi sorbet

“Suntem singurii din Mediaş care facem gelato, îngheţată mai este în Mediaş. Este o diferenţă între gelato şi îngheţată”, spune Oana Vaschi.

Potrivit Oanei, “gelato se produce artizanal, într-o cantitate mai mică, conţine mai mult lapte decât frişcă şi are atâta aer în compoziţie, este mai cremoasă, în schimb, îngheţata se produce industrial, are mai mult aer, mai multă frişcă, este mai grasă. Cine doreşte un desert cremos, rece, caută gelato.”

Întrebată dacă gelato îngraşă la fel de mult ca îngheţata, Oana ne-a spus: “Nu la fel ca îngheţata, pentru că nu are atâta frişcă, atâta grăsime şi facem şi gelată fără zahăr şi este foarte bună şi cred că voi aduce aici (la Sibiu n.r.), zilele următoare, ca să încerce şi varianta aceasta, sibienii.”

Sorbetul se deosebeşte şi el de îngheţată, pentru că nu conţine lapte.

“Sorbetul nu conţine lapte, deci doar aromă, sirop de lavandă plus o bază de zahăr. În schimb, celelalte sunt gelato cu lapte, frişcă şi tot ce conţine gelato”, explică Oana.

Îngheţată cu prosecco şi Gatorade. Urmează cea cu bere

“Am încercat din prosecco pentru iubitorii de vin, dar şi Gatorade, o băutură tonică, pentru sportivi, care a fost bine primită, am fost la un concurs de biciclete, a fost cea mai bine vândută”, a spus Oana, despre cele mai neobişnuite feluri de îngheţată realizate.

Oana Vaschi recomandă sorbetul şi gelato celor obişnuiţi doar cu îngheţata, primele două fiind considerate deserturi reci mai bune.

O îngheţată cu o aromă, comercializată de Oana Vaschi, la Sibiu, costă 7 lei, cu două arome, 13 lei, iar cu trei arome, 20 de lei.

