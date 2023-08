În cadrul ședinței Consiliului Local de la sfârșitul lunii august, primarul Municipiului Sibiu a ținut să explice costurile care au contribuit la realizarea Parcului Belvedere, din Valea Aurie, pentru a elimina orice nelămurire referitoare la investiție.

La sfârșitul ședinței de miercuri, Fodor a ținut să explice costurile și cheltuielile pentru realizarea celui mai nou parc din Sibiu, Belvedere.

„Vă prezentăm situația ca să știți despre ce este vorba, pentru că așa multe informații se aruncă pe piață fără nici un fel de documentare. Dacă cei care ar vorbi s-ar uita la date oficiale, ar vedea că nu sunt scoase de la noi, sunt luate de pe site. Vreau să precizez că Belvedere este singurul parc care este făcut pe un fost depozit de deșeuri de construcție în pantă, care a necesitat lucrări ample de stabilizare a terenului. În calculul nostru am luat inclusiv partea din strada Preot Bacca, pe care am reabilitat-o. Să denigrezi un proiect la care s a muncit enorm de mult, s-a muncit enorm de mult. Mă refer la echipa Primăriei, care a trebuit să salveze zeci de situații cu care s-a confruntat și mi se pare nedrept pentru că știu cât de mult am lucrat, cât „s-au zdrobit” colegii mei și să ajungem la astfel de afirmații că s-au risipit banii sau că un coș de gunoi nu stă bine, pe care normal că l-am reparat”, spune Primarul Sibiului.

Astfel, unul dintre angajații primăriei a prezentat costurile parcurilor din centrul țării, precum Târgu Mureș, Brașov și Sfântu Gheorghe. Mai exact, a explicat cât a costat metrul pătrat de teren amenajat.

„Din punct de vedere al costurilor de amenajare a unui hectar de zonă verde pe proiecte de reconversie funcțională a unor terenuri degradate, toate trei proiectele nu au avut probleme de stabilitate, deci nu s-au investit bani sau nu au existat lucrări care să rezolve probleme de stabilitate a unor versanți, așa cum s-a întâmplat în cazul parcului Belvedere din zona Tilișca. Și atunci, la o analiză macro, costul pe hectar a celor trei parcuri realizate în aceste trei orașe variază între 780.000 de euro cum este cazul municipiului Târgu Mureș. Continuăm cu Brașovul, unde costul pe hectar ajunge la peste 1 milion și Sfântu Gheorghe 1.177.000 de euro pe hectar. Parcul Belvedere a ajuns la un cost rotunjit de 660.000 de euro pe hectar, cu amenajarea străzii Preot Bacca. Valoarea Parcului Belvedere, raportată la costurile pe hectar, ar fi variat între 25 de milioane de lei și 32 de milioane de lei”, precizează angajatul Primăriei Municipiului Sibiu.

