În cadrul ședinței Consiliului Local de la sfârșitul lunii august a fost discutată și problema unui sibian care a făcut greva foamei, la sfârșitul lunii iulie, în Piața Mare.

Ioan Giurgiu, un bărbat din municipiul Sibiu, a intrat în greva foamei la sfârșitul lunii iulie. Sibianul spunea la momentul respectiv că în zona din spatele blocului muncește ca mecanic unde avea un atelier, fără să deranjeze locatarii. Poliția Locală s-a arătat de altă părere, astfel că i-a cerut să înceteze activitatea, fiindcă se află pe domeniul public. În greva foamei a intrat pentru a cere autorităților să îi ofere o soluție, astfel încât să poată munci în continuare, dar și pentru a-și ajuta vecinii.

Primarul Sibiului a vrut să atragă atenția asupra acestor tipuri de practici și să arate care a fost, de fapt, situația. „Este vorba despre un locuitor de pe Aleea Șteaza și vreau să vă arăt despre ce este vorba pentru a înțelege de ce face greva foamei. A dat o declarație la presă că are autorizație de funcționare. El are autorizație să repare mijloace auto la domiciliul clienților. Domiciliul clientului înseamnă o casă, cu o curte sau un garaj, nu o persoană care locuiește în incinta unui bloc pentru că strada este domeniu public. Făcând abstracție de asta, eu am primit zeci de reclamații. De ani de zile ne luptăm cu această persoană să elibereze spațiul respectiv”, spune Primarul Sibiului.

