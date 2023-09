Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, sâmbătă, că militarii au găsit în apropiere de localitatea Plauru din Tulcea elemente dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă. Președintele Klaus Iohannis a declarat că aceasta este „o încălcare inacceptabilă a spațiului european” și a discutat cu secretarul general al NATO. Jens Stoltenberg a declarat ulterior discuției că nu există indicii ale unui atac intenționat asupra NATO, scrie Digi24.

„Sâmbătă, 9 septembrie, militari din Forțele Navale Române, dislocați pentru misiuni de cercetare în zona localității Plauru, județul Tulcea, au executat activități de căutare în aria de responsabilitate, ca urmare a primirii unor informații de la autoritățile locale, transmise prin comenduirea garnizoanei Tulcea, cu privire la posibila existență a unor elemente de dronă la aproximativ 2,5 kilometri sud-est de localitatea Plauru. În urma executării cercetării în teren, au fost descoperite fragmente dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă. Zona a fost securizată de militari, iar elementele descoperite vor fi ridicate pentru analiză și expertizare tehnică”, transmite MApN.

Președintele României a declarat că găsirea de noi fragmente de dronă indică încălcarea inacceptabilă a spațiului aerian al României, având riscuri reale la adresa securității românilor care locuiesc în zonă. Șeful statului a condamnat incidentul.

„Reiterez condamnarea fermă a atacurilor repetate ale Rusiei împotriva populației și a infrastructurii civile ucrainene, inclusiv cele asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, din apropierea frontierei cu România. Aceste atacuri, profund nejustificate, încalcă normele de drept internațional, fiind crime de război. Identificarea astăzi de către autoritățile române pe teritoriul României, în proximitatea frontierei cu Ucraina, de noi fragmente de dronă, similară cu cele folosite de armata rusă, indică faptul că a avut loc o încălcare absolut inacceptabilă a spațiului aerian suveran al României, stat aliat NATO, cu riscuri reale la adresa securității cetățenilor români din zonă. Condamn cu fermitate acest incident provocat de atacurile rusești la porturile ucrainene de la Dunăre!”, transmite președintele României Klaus Iohannis.

Iohannis a vorbit cu șeful NATO, Jens Stoltenberg, pe care l-a informat cu privire la bucățile de drone care au fost identificate de armată.

„În acest context, am avut astăzi o convorbire telefonică cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul căreia l-am informat cu privire la noile evoluții, iar acesta a reafirmat solidaritatea deplină cu România și a reasigurat că Alianța Nord-Atlantică și Aliații sunt pe deplin alături de România, așa cum a fost dovedit, de exemplu, și de recenta decizie a SUA de a spori prezența sa în România cu avioane F-16 în cadrul misiunii de Poliție Aeriană din țara noastră. Așa cum am mai spus, în cadrul NATO, România este foarte bine apărată și beneficiază de cele mai puternice garanții de securitate din întreaga noastră istorie”, a conchis șeful statului.

Totodată, și ministerul Apărării Naționale condamnă cu fermitate atacurile executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă din porturile ucrainene de la Dunăre. Aceste atacuri sunt nejustificate și în gravă contradicție cu regulile dreptului internațional umanitar, fiind crime de război. „Forțele MApN rămân în continuare în alertă și vor continua cercetările în zonele aflate în proximitatea locațiilor unde forțele ruse execută atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. De asemenea, MApN rămâne în contact permanent cu structurile aliate, care sunt informate în timp real”, mai arată ministerul Apărării.

Jens Stoltenberg a scris pe Twitter, în urma discuției cu președintele Klaus Iohannis, că „nu există indicii ale unei intenții de a ataca NATO, însă atacurile sunt destabilizatoare. Salut decizia SUA de a trimite mai multe avioane F-16 pentru poliția aeriană a NATO. Suntem solidari cu România”.

