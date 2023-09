Mijlocașul de bandă de la FC Hermannstadt, Dragoș Iancu (20 de ani) a marcat duminică primul său gol pentru echipa sibiană în Superliga, în disputa cu FC Voluntari, scor 3-1.

Intrat la pauză în locul lui Jipa, juniorul Dragoș Iancu a egalat rapid, în minutul 51, după o centrare foarte bună de la Balaure. A fost primul gol pentru mijlocașul de bandă în primul eșalon la FC Hermannstadt, unde a venit în urmă cu un an, de la Gaz Metan Mediaș.

”Era cazul să sparg și eu gheața, am avut ocazii aproape la fiecare meci, dar nu reușisem să marchez. Sunt foarte bucuros că în sfârșit am reușit să dau primul meu gol în campionat, aici la Sibiu, mai marcasem două în cupă” a declarat Dragos Iancu la flash-interviul de la finalul meciului de pe Stadionul Municipal.

Mijlocașul stânga este convins că echipa va avea alt moral pentru jocurile viitoare. ”Și în prima repriză cred că echipa a jucat bine, am avut ocazii, dar nu ne-a ieșit, cred că am fost peste ei. În a doua repriză ne-au intrat și golurile și încet, încet, am mers peste ei. Mă gândeam că o să intru în repriza secundă, de obicei intră ambii underi care joacă. Prindem încredere cu această victorie, nu am pierdut de câteva meciuri și moralul este unul mai bun după acest succes. Sper să legăm joi încă o victorie, cu FCSB” a mai spus Dragoș Iancu.

Juniorul echipei de pe malul Cibinului a dedicat golul unui prieten pierdut prematur. ”Dedic golul unui bun prieten, Adrian, care din păcate nu mai este printre noi” a anunțat Iancu.

FC Hermannstadt a câștigat duminică la Sibiu, 3-1 cu FC Voluntari și a urcat pe locul 7 în Superliga, având 12 puncte din 8 meciuri.

