Veteranul de război Danil Banciu a împlinit, în data de 18 septembrie, vârsta de 100 de ani. Acesta este de loc din Sibiu și a plecat pe front la doar 20 de ani. La onorabila vârstă de acum, Banciu este optimist, cu glumele „la purtător” și plin de speranță. Secretul din spatele celor o sută de ani stă speranța, răbdarea, cumpătarea și seriozitatea, spune veteranul. O altă morală pe care a descoperit-o în acești ani a fost că „trebuie să lași ceva în urmă” pentru a-ți îndeplini scopul vieții.

Veteranul de război poartă, în prezent, Crucea Comemorativă a celui De-al Doilea Război Mondial care îi reamintește de sacrificiile pe care le-a făcut pe front. Banciu a luptat 25 de zile ca soldat, pe front cu Divizionul 57 Artilerie Grea și opt luni și 15 zile ca militar în Regimentul 7 Artilerie Grea, până în 1945. Veteranul de război a dobândit și gradul de maior.

„Am plecat prima dată în Basarabia și după în Cehoslovacia. Nouă luni și zece zile am fost pe front zi de zi. Au trecut. Am fost încercuiți de ruși și am evadat cu ajutorul unor localnici. Am avut noroc. Acolo dacă se luau prizonieri, o persoană două erau puse la zid și erau împușcate. Numai ei știau ce au de gând cu tine și dacă o să îți mai vezi casa”, povestește Banciu.

După întoarcerea de pe front, veteranul a fost șef la protecția muncii la Fabrica Independența. Familia îl descrie ca fiind toată viața un om disciplinat, „care nu ieșea din casă cu cămașa pătată”.

Marius Popența, Președintele Sucursalei Asociației Militarilor Veterani și al Asociației Naționale a Veteranilor de Război Sibiu a explicat proveniența Crucei Comemorative a celui De-al Doilea Război Mondial.

„După Revoluție și după înființarea Asociației Veteranilor de Război, s-a luat măsura ca toți veteranii de război. În perioada comunistă cei care au luptat pe Frontul de Est au fost destul de ostracizați, iar după 1990, odată cu reînființarea Asociației Veteranilor de Război s-au luat măsuri pentru aducerea în prim plan a tuturor celor care au luptat pe toate fronturile. Primul lucru reparatoriu care s-a făcut a fost să se acorde Crucea Comemorativă a celui De-al Doilea Război Mondial tuturor veteranilor de război. Astfel s-a creat o conexiune, prima cruce memorativă a fost oferită de Regele Carol I celor care au participat la Războiul de Independență și războaiele balcanice”, a spus Marius Popența, Președintele Sucursalei Asociației Militarilor Veterani și al Asociației Naționale a Veteranilor de Război Sibiu.

Danil Banciu este unul dintre puținii veterani de război din județul Sibiu.

