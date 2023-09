Iasmina este o adolescentă din Timişoara, care a avut curajul ca la Sibiu, pentru prima dată, să îşi spună povestea de învingătoare a consumului de droguri. Pe când avea 16 ani, Iasmina a ajuns să fie dependentă de metamfetamina. Vindecarea ei a fost grea, însă a reuşit să depăşească perioada în tot ce conta erau drogurile, iubitul şi prietenii ei dependenţi.

S-a drogat prima dată la o petrecere, la care s-a îmbătat

Iasmina s-a drogat timp de un an de zile, deşi provine dintr-o familie iubitoare, în care nu i-a lipsit nimic.

“Am avut o experienţă cu drogurile timp de un an de zile. Provin dintr-o familie bună, cu părinţi iubitori. Am avut o copilărie în care nu am dus lipsă de nimic, însă având momente momente în care m-am simţit neiubită, neînţeleasă”, a explicat fata.

Iasmina recunoaşte că s-a îmbătat la o petrecere, unde era cu prietenii ei care consumau ocazional droguri. Aşa a început calvarul familiei ei.

“Într-o seară, mă aflam la o petrecere, am consumat o cantitate mare de alcool. O persoană de acolo mi-a zis că are să îmi dea ceva bun, care mă va scoate din starea aia. Fiind sub influenţa alcoolului, am acceptat, iar acesta a fost primul meu contact cu metamfetamina”, îşi aminteşte adolescenta vindecată de dependenţa de droguri.

A fugit de acasă, la iubitul ei cu care se droga. Părinţii au fost ajutaţi de poliţişti ca să îşi recupereze fata

“Aşa-zisă dragoste era combinată şi cu consumul de droguri, deoarece şi acest băiat consuma, fiind o relaţie toxică. Am ajuns să fiu bătută şi manipulată de el”, a spus Iasmina.

Aceasta a ajuns să fugă de acasă, la iubitul ei cu care se droga. Atunci, părinţii ei au apelat la ajutorul poliţiştilor, pentru a o recupera şi au internat-o la Psihiatrie.

A fost internată la Psihiatrie unde “a devenit o legumă”

“Mama fiind în stadiul de disperare, am ajuns să fiu şi violentă cu ea, a luat decizia de a mă interna într-un spital de Psihiatrie. Acolo mi s-au pus mai multe diagnostice şi mi s-a dat un tratament psihiatric foarte puternic, care m-a făcut să devin o legumă la propriu şi creierul nu îmi mai funcţiona bine, aşa am ajuns ca la vârsta de 16 ani, în urma mai multor decizii proaste să îmi distrug sănătatea, să fiu în punctul de a-mi pierde anul şcolar, însă părinţii mei nu şi-au pierdut speranţa”, a declarat Iasmina, la Sibiu.

Centrul Teen Challenge din Bucureşti – salvarea Iasminei

Părinţii au aflat de centrul Teen Challenge din Bucureşti şi au dus-o pe Iasmina acolo, la tratament.

“Mama m-a pus să aleg între centrul Teen Challenge şi Protecţia Copilului, am ales centrul şi a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau, deoarece aici mi-am făcut o relaţie cu Dumnezeu, care m-a ajutat să îmi dau seama de cine sunt şi ce pot să fac, iar activităţile de acolo m-au ajutat să mă vindec de tot trecutul meu. Dacă există o persoană care se află în aşa ceva (dependenţă de droguri n.r.), să ştie că există speranţă şi persoane care pot ajuta”, a concluzionat Iasmina.

Mărturia Iasminei a fost făcută joi seara, la Centrul Cultural “Ion Besoiu” din Sibiu, în cadrul conferinţei “DA vieţii fără droguri”.

