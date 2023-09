Nu mai puțin de 30 de pompieri s-au deplasat duminică dimineață la în Valea Aurie, pentru a interveni într-un bloc în care a avut loc o explozie puternică. La fața locului aceștia au găsit două persoane decedate ( VIDEO AICI

Doi oameni au murit în urma exploziei din apartamentul aflat într-un bloc din imediata vecinătate a bisericii din Valea Aurie, anunță pompierii.

Explozia s-a produs înainte de ora 8.00, bubuitura deflagrației fiind foarte puternică. ”Am crezut că se prăbușește blocul. Am ieșit repede afară. Inițial am crezut că e vorba de un accident. Apoi am văzut că apartamentul de la parter era în flăcări”, ne-a transmis un cititor care locuiește în zonă.

”Dormeam și am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit și m-am uitat pe geam. Am văzut că iese fum dintr-un bloc din vecinătate. M-am îmbrăcat repede și am ieșit afară. Am văzut cum ieșea fum mult dintr-un apartament. A fost o explozie…”, a mai spus un locatar dintr-un imobil învecinat.

„Pompierii au reușit pătrunderea în apartament. Au fost găsite două victime decedate. În continuare se desfășoară operațiuni de căutare-salvare în interiorul apartamentului”, a declarat sg. maj. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Dezastru la fața locului

Apartamentul în care a avut loc explozia a fost distrus aproape în totalitate. Cei aproximativ 30 de pompieri care intervin la fața locului, au pătruns în interior și au găsit două victime, ambele decedate. Nu au mai putut face nimic pentru ele.

”În interiorul apartamentului nu au mai fost identificate victime, la acest moment pompierii lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. De asemena se efectuează cercetări cu privire la posibila cauză a exploziei urmată de incendiu”, mai spun cei de la ISU Sibiu.

Zona a fost deocamdată izolată, până când pompierii vor stabili că este sigur pentru cei aproximativ 20 de oameni evacuați, că se vor putea întoarce în locuințele lor.

