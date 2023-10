Antrenor la echipa U 19 de la Academia de copii și juniori a clubului FC Hermannstadt, Adrian Văsâi a dezvăluit motivele care l-au determinat să renunțe la colaborarea cu Federația Română de Fotbal.

Într-un interviu acordat în Gazeta Sporturilor, Adrian Văsâi a explicat că, după ce a calificat naționala U 19 la turneul final, așteapta din partea Federației o ofertă pentru a trece la un nivel superior. Cum a venit doar oferta pentru a prelua naționala U 16, tehnicianul a ales să plece de la Federație.

”Am avut o ofertă din partea FRF, au mai fost și altele. N-am vrut să dau curs ofertei FRF, am preferat să mai aștept pentru că aveam discuții și cu o echipă din altă țară la nivel de echipă națională. Nu s-a concretizat însă. Într-un final, am dat curs solicitării venite de la FC Hermannstadt de la Dorin Zotincă, cel care este șeful centrului, de a prelua grupa U 19. E vorba de o motivație permanentă, noi, antrenorii, avem nevoie de așa ceva. După calificarea la U 17 și U19 era normal să îmi doresc mai mult. Și voi ați scris că cea de la U 19 a fost una istorică. Iar oferta care-mi venise de la FRF era pentru U 16. Așteptam ceva mai sus decât a fost până acum. Era normal și firesc, pentru că așa am văzut că se întâmplă peste tot în lume, în țările civilizate” a declarat Adrian Văsăi.

”M-am simțit dezamăgit”

Cunoscutul antrenor a fost dezamăgit că nimeni de la Federație nu l-a apărat public după rezultatele de la turneul final de Euro U 19 din Slovacia. La turneul de anul trecut, România U 19 a pierdut toate cele trei jocuri din grupă: 1-2 cu Italia, 1-2 cu Franța şi 0-1 cu Slovacia.

”M-am simțit dezamăgit. Dacă am participa la astfel de turnee an de an, am avea o experiență în spate. Așa ne calificăm o dată la 20 de ani și e foarte dificil să faci ceva. Sunt și exemple. Uitați-vă la Israel! Joacă finala CE și la CM joacă semifinale. Israelul nu ne-a bătut pe noi niciodată la nivelul ăsta de vârstă. Am jucat șase meciuri internaționale, am bătut de două ori și am făcut 4 egaluri. Ce au ei în plus față de noi? Căutăm foarte mult Spania, Portugalia, Belgia! Oare să căutăm în Serbia, Croația, Israel, nu? Poate să ne uităm la Ungaria, care a investit foarte mult. Ar trebui să ne uităm aici mai mult și să putem lua ceva din experiența lor” a mai spus Văsâi în GSP.

”Calificarea nu este meritul meu”

Tehnicianul de la Academia FC Hermannstadt a explicat și ce crede că nu merge în fotbalul românesc juvenil. ”N-aș putea să spun că-mi place ce se întâmplă, chiar dacă și eu fac parte și am vina mea pentru tot ceea ce se petrece. Până anul trecut, am fost selecționer la 3 echipe naționale, la 3 grupe de vârstă. Fotbalul românesc e special față de fotbalul din celelalte țări. E clar că lucrurile nu au mers bine și nu merg așa cum ar trebui. Poate că ar trebui să fie o legătură mult mai strânsă la nivel de echipă națională și aici mă refer la nivel de cluburi. De la cluburi luăm jucători și nu este meritul meu că m-am calificat la turneele finale. Meritul este al antrenorilor de la cluburi pentru că acolo stau jucătorii! Acolo se antrenează, acolo se dezvoltă! Dacă am avea o relație mai bună, am crește” a explicat Adrian Văsăi.

Fost jucător la Inter Sibiu în perioada 1986-1995, Adrian Vâsâi este ultimul antrenor care a reușit o calificare cu o națională de juniori a României la un turneu major, cel din 2022, din Slovacia. Tot el a calificat și naționala U 17 la Euro din 2011. Reperul principal al carierei sale de jucător este câştigarea Cupei Balcanice în 1991 cu Inter Sibiu, cu Viorel Hizo pe bancă. Sibian prin adopţie, dar născut în Bucureşti, Văsâi a mai evoluat la Sportul Studențesc, Vanspor (Turcia) și Jiul Petroșani.

Ca antrenor, Adrian Văsâi a început la Inter Sibiu (1998-2000), apoi a reuşit o calificare în sferturile Cupei României cu IS Câmpia Turzii (2003) şi o promovare în Liga I cu Liberty Oradea (2006).

