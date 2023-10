Festivalul Astra Film a debutat duminică seara, la Sala Thalia, cu un documentar eveniment, “Întâlnindu-l pe Zelenski”, un film în care personajul principal este preşedintele Ucrainei, despre care ambasadorul Emil Hurezeanu a spus că a reuşit să demonstreze că “viaţa bate filmul”.

Sute de sibieni au văzut filmul “Întâlnindu-l pe Zelenski”

Sute de sibieni au văzut duminică seara, la Sala Thalia, filmul “Întâlnindu-l pe Zelenski”, un documentar important, după cel realizat în 2019, “Întâlnindu-l pe Gorbaciov”. “Este întâlnirea cu un personaj tulburător”, a spus Emil Hurezeanu, prezent la proiecţia filmului, ambasadorul sibian a mărturisit chiar că văzuse deja filmul de două ori.

Hurezeanu: “Suflul greu al Rusiei a apăsat întotdeauna pe umerii şi insuccesele Ucrainei”

“Ucraina spre deosebire de România, Polonia, Cehoslovacia. După primul Război Mondial n a avut şansa să devină un stat suveran şi independent, decât pentru doi-trei ani, până în 1919. Suflul greu al Rusiei a apăsat întotdeauna pe umerii şi insuccesele Ucrainei”, a spus Emil Hurezeanu înainte de difuzarea filmului.

Luni este a 600-a zi de război în Ucraina

Zelenski este evreu care a devenit preşedinte al Ucrainei, prima dată într-un serial de comedie, ulterior, în 2019, fiind ales de popor. Luni se împlinesc 600 de zile de război în Ucraina.

“Ceea ce se întâmplă în ultimele aproape 600 de zile este acest război pentru unii, foarte palpabil, pentru că suntem ţara europeană cu cea mai lungă graniţă cu Ucraina, suntem ţara care a primit probabil cei mai mulţi refugiaţi, nu toţi am rămas pe mai departe. Suntem ţara care are cea mai importantă contribuţie acum şi în lunile care urmează, când e vorba de exportul de grâne din Ucraina, în urma anulării deal-ului între Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina. Luni vor fi 600 de zile de când acest război este un fel de work in progress, dar în mod tragic şi absolut, pentru că, (…) lucrurile nu sunt încă foarte limpezi”, a mai spus Hurezeanu.

Astra Film Festival a adus un personaj “tulburător” la Sibiu

Festivalul Astra Film a adus un “personaj tulburător”, la Sibiu, prin prezentarea documentarului despre preşedintele Ucrainei.

“Probabil acest festival niciodată sau un film sau o experienţă de interpretare a unui episod istoric în mişcare, nu a fost atât de tulburător de confruntat cu ceva ce nu ştim cum evoluează”, a mai spus Hurezeanu.

Emil Hurezeanu este convins că Zelenski “astăzi este nu doar un erou absolut al ţării sale, care şi-a reclădit şi a consolidat identitatea şi în jurul acestui om şi în jurul libertăţii sale ameninţate, care este probabil personajul cel mai interesant. (…) reducem şi spunem “Viaţa bate filmul.”

La prezentarea filmului de la Sibiu a fost prezent în Sala Thalia regizorul producţiei, Andre Singer, celălalt regizor al documentarului, Liev Shreiber a intrat în direct în dialog cu publicul sibian.

