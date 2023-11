Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a fost sesizată de procurorii sibieni, în cazul sibianului care şi-a ucis tatăl, pe fostul director al al Direcţiei Agricole a Judeţului Sibiu, Nicolae Neamţiu, potrivit Pachetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

“A fost sesizat DIICOT pentru drogurile găsite în locuinţă”, a precizat miercuri, pentru Ora de Sibiu, Mihaela Ruginosu, prim Procuror Adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Anchetatorii aşteaptă de asemenea rezultatele la analiza toxicologică în cazul lui Andrei, tânărul care şi-a ucis tatăl, pe Nicolae Neamţiu. Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, chestorul Tiberiu Ivancea, a anunţat marţi, că încă nu se ştie de la cine şi-a procurat droguri tânărul care şi-a ucis tatăl, însă se investighează acest lucru.

Tiberiu Ivancea spune că Andrei, tânărul din Sibiu, drogat şi cu probleme psihice, care şi-a ucis tatăl nu a fost prins niciodată drogat la volan. De asemenea, nu are nicio reclamaţie la Poliţie, pe numele lui. Poliţiştii spun că e greu de spus dacă crima putea fi prevenită. “Foarte greu de spus dacă putea fi prevenită. Din păcate, nu aveam cunoştinţă noi ca instituţie despre acel tânăr că este consumator. Nu am interacţionat cu el, nu am avut sesizări privind comportamente dezadaptative ale acestuia. Nu ştiu dacă putea prevenită sau nu, cert este că ea s-a produs”, a declarat Tiberiu Ivancea.

