Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunţat luni, că instituţia pe care o conduce a derulat în ultimii ani cele mai multe investiţii şi cu cea mai mare valoare, fiind vorba de 1,41 miliarde de lei şi peste 60 de proiecte în toate domeniile.

“Vreau să subliniez încă o dată că, uitându-ne în istoricul Consiliului Judeţean Sibiu, niciodată nu au fost investiţii concentrate atât de multe şi ca valoare şi ca diversitate şi derulare în toate domeniile de activitate, ca în această perioadă. De ce? Pentru că am reuşit, printr o bună colaborare cu instituţiile centrale, cu autorităţile centrale, cu Guvernul României, cu colegii noştri din organizaţie, să facem ca proiectele pe care ni le propunem pentru comunitate să aibă şi susţinere financiară şi să fie bugetate”, a afirmat Daniela Cîmpean, într-o conferinţă de presă.

Ulterior a explicat că, “valoarea cumulată a investițiilor derulate de Consiliul Județean Sibiu în ultimii ani este de 1,41 miliarde lei” şi este vorba despre “aproximativ 60 de proiecte de investiții.”

Daniela Cîmpean spune că Păuca este un exemplu de investiţii

Daniela Cîmpean a vizitat luni, câteva obiective de investiţii din judeţ, împreună cu miniştrii Raluca Turcan şi Adrian Veştea. Cîmpean a discutat la Sibiu cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, despre investiţii.

“Astăzi, spre exemplu, am fost spre Păuca. Am dorit să-i arătăm domnului ministru, să i prezentăm un drum făcut prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vorbim de drumul Slimnic Sauca și o investiție în plină desfășurare. În localitățile Broșteni. Spre Bogatu limită cu județul Alba. A putut domnul ministru și doamna ministru să constate că și străzile din localitatea din comuna Păuca se reabilitează tot prin fonduri de pe Anghel Saligny și că într-o localitate care pare atât de departe de Sibiu și într-o zonă care ar părea ruptă de lume, a întâlnit sau s-a putut vedea o școală smart, o școală în care copiii din Păuca beneficiază de condiții de educație la fel ca în orice alt oraș din județ și nu numai”, a explicat Daniela Cîmpean.

Ambulatoriu nou şi şcoală nouă la Spitalul de Psihiatrie

Daniela Cîmpean a mai exemplificat cu investiţiile realizate la Spitalul de Psihiatrie, unde s-a realizat un ambulatoriu nou şi se face o nouă şcoală. Şcoala specială se va muta de pe strada Filarmonicii la Spitalul de Pshiatrie, iar clădirea va fi pusă la dispoziţia Şcolii Populare de Arte şi Meserii.

“Totodată, am mers la Spitalul de Psihiatrie, unde am putut prezenta o investiție care în curând va fi inaugurată ambulatoriu de specialitate din cadrul spitalului, cele două căsuțe de tip familial pe care le construim prin Programul Operațional Regional și o școală specială prin care intenționăm să înlocuim școala de pe strada Filarmonicii și să asigurăm acolo condițiilor din condiții copiilor din învățământul special. De ce am făcut aceste prezentări? Am vrut să arătăm că, cu fonduri europene sau s-a putut interveni și s au putut face investiții relevante în toate domeniile de activitate ale Consiliului Județean Sibiu”, a mai spus Daniela Cîmpean.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian Veştea, a lăudat Sibiul şi a anunţat că a discutat cu ceilalţi colegi din Guvern, dar şi cu Eml Boc, pentru găsirea de soluţii, ca investiţiile să continue în toată ţara şi constructorii să fie plătiţi.

“Chiar astăzi am stat de vorbă cu domnul preşedinte Boc, care conduce Asociaţia Municipiilor din România. Vom gândi memorandumuri şi vom încerca să deblocăm lucrurile care vor crea situaţii în care să nu poată fi finalizate sau să nu poată fi implementate proiectele importante care sunt în derulare şi cu siguranţă sperăm să controlăm toate aceste lucruri în aşa fel încât să nu intrăm în niciun impas, în nicio administraţie publică”, a afirmat la Sibiu, ministrul Adrian Veştea.

