Echipajul sibian format din Alexandru Cazacu și George Marcu au reușit să obțină titlul de campioni naționali absoluți ai cupei monomarca Swift Cup și clasamentul Debutanților la Campionatul Național de Raliuri.

Echipajul sibian a fost la debutul în principala ligă a raliurilor din România, după ce a evoluat în trecut în campionatul secundar Rally2. Cu o diferență de doar patru puncte între Paul Popa și Alexandru Cazacu, Raliul Brașovului a fost decisiv în lupta pentru titlul din Swift Cup. Ultima etapă a sezonului s-a desfășurat pe probele de macadam din jurul orașului Brașov, iar înaintea ultimei etape din Campionatul Național de Raliuri Betano cei doi piloți aveau șanse la titlu în competiția monomarcă. În cele din urmă, sibianul Alexandru Cazacu a reușit obținerea titlului la final de an.

“Am încheiat un an bun, în care am parcurs toate probele speciale, fără probleme tehnice și fără incursiuni în decor, cu excepția uneia mici la Maramureș. Vreau să felicit adversarii pentru viteza pe probe și pentru tenacitatea cu care au luptat până în ultima probă specială. Am reușit să câștigăm Cupa Swift, clasamentul debutanților, un loc 2 la clasa RC5N, și nu în ultimul rând locul 2 la echipe alături de Omega Rally Team, cărora le mulțumim pentru încrederea acordată. Urmează o scurtă vacanță, după care începem pregătirile pentru sezonul 2024” a spus George Marcu.

