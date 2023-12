Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu (48 ani) a pus eșecul de la Oradea, 0-2 cu UTA pe seama evoluției modeste a echipei din repriza a doua, când sibienii au făcut multe greșeli.

Sâmbătă, la Oradea, pe un teren deplorabil, UTA s-a desprins în ultimele 10 minute, reușind să marcheze prin Kevin Luckassen în minutul 80 și Claudiu Micovschi în minutul 83. Astfel, după 13 etape fără eșec, Sibiul a pierdut cu UTA, scor 0-2.

Măldărășanu a recunoscut că victoria celor de la UTA a fost una meritată. ”O victorie meritată a celor de la UTA, datorită reprizei a doua. Consider că prima repriză a fost una echilibrată, noi am avut primele situații de a înscrie, după care ei au echilibrat balanța. A fost un meci de bătaie, de luptă. A doua repriză a fost mai bună pentru ei, noi am făcut câteva greșeli și ei au căpătat încredere, au venit mult peste noi. UTA a profitat de greșeli și a ieșit învingătoare. Din punct de vedere tactic era clar că pasul lung, mingea a doua, reacție, echilibru, cei care au putut să facă asta au putut să creeze ceva în anumite momente”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviul de la finalul meciului de la Oradea.

”Nu am băgat autobaza în poartă”

De asemenea, tehnicianul sibienilor a subliniat că echipa sa trebuie să treacă repede peste această înfrângere, care o poate scoate în afara locurilor de play-off.

”Trebuie să trecem peste această înfrângere pentru că vin meciuri grele. Probabil, după această etapă, este posibil să ieșim din play-off. De data aceasta era bun un egal cu UTA. Important e să faci cât mai multe puncte, așa am plecat de la început, să scoatem maxim de la fiecare meci. A venit și înfrângerea asta după atâtea etape, Nu am jucat să băgăm autobaza în poartă și să se termine egal. A venit și înfrângerea, e dureroasă”, a mai spus Măldărășanu la flash-interviurile de la finalul jocului de la Oradea.

În urma acestui rezultat, UTA Arad se află pe locul al 9-lea în SuperLigă, cu 22 de puncte acumulate după 18 meciuri. De cealaltă parte, Hermannstadt ocupă poziția a 6-a a ierarhiei, cu 25 de puncte obținute după 18 runde.

Ai aflat că