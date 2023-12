Din cauza zăpezii mai mulți români au rămas blocați pe aeroportul din Munchen. Pasagerii au ajuns vineri seară pe aeroport, cu o întârziere de două ore, iar după aterizare au mai fost ținuți în avion peste trei ore.

Mai multe zboruri pe ruta Munchen – Sibiu au fost anulate din cauza ninsorilor abundente. Zborul programat sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 6.00 a fost anulat. Pe aceeași rută, zborul de la ora 18.55 a fost și el anulat din cauza condițiilor meteo. Inclusiv zborul de mâine, 3 decembrie, de la ora 6.05, este anulat.

Oamenii rămași blocați în aeroport spun că asteaptă să-și recupereze bagajele, au dormit pe unde au apucat și nu au apă sau mâncare, potrivit Digi24.

Român blocat: „Suntem un grup de oameni blocați în aeroportul din Munchen, unde ne este refuzată predarea bagajelor personale. Am avut zborul anulat și reprogramat aseară. După ce am aterizat am fost ținuți în aeronavă timp de patru ore, după care să aflăm azi dimineață că nu ne putem prelua bagajele. Am încercat să cerem ajutorul Consulatului român, plus poliția de aici, fără niciun efect.”

Român blocat: „Avem nevoie de bagaje, nu vor să ni le dea. Am sunat și la Consulat, ni s-a spus că se încearcă, că se sună. Sunt și copii, persoane cu probleme de handicap, persoane în vârstă, au pastile în valiză și tot așa, suntem cu de toate. Tot ce am consumat, tot ce am găsit la tonomate. Am venit să călătorim, o parte la familii, alții să viziteze, să plece. Nu acceptăm să ne trimită bagajele, că nu știm dacă vor ajunge. Sunt mai multe persoane care s-au lovit de acest aspect, au pierdut escala, nu cred că mai zboară. Din ce am văzut, toate zborurile au fost anulate din cauza vremii.”

Ninsorile abundente au perturbat traficul aerian şi feroviar în sud Ninsorile abundente căzute în cursul nopţii au paralizat sâmbătă traficul aerian şi feroviar în landul Bavaria din sudul Germaniei, lăsând mii de pasageri blocaţi, unii dintre ei în trenuri oprite de un front brusc de vreme rea, transmite dpa, citată de Agerpres.

Căderi puternice de zăpadă şi gheaţa afectează şi alte zone ale ţării, fiind prognozată o înrăutăţire suplimentară a condiţiilor meteo în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pe aeroportul din Munchen, operaţiunile au fost suspendate cel puţin până la ora locală 12.00 (11.00 GMT).

Până la prânz, în jur de 320 de zboruri din cele 760 programate pentru sâmbătă au fost anulate. Pasagerii au fost sfătuiţi să verifice situaţia zborurilor lor înainte de a pleca spre aeroport. Vremea severă a perturbat de asemenea legăturile feroviare în Bavaria.

Serviciile regionale şi pe distanţă lungă spre şi dinspre Munchen, principalul nod de transport, au fost suspendate temporar, inclusiv legăturile cu oraşele austriece Salzburg şi Innsbruck. Pasagerii din unele trenuri din Munchen şi Ulm au fost nevoiţi să-şi petreacă noaptea în trenuri.

La Munchen, metroul, autobuzele şi tramvaiele nu au mai funcţionat iniţial, iar pe drumurile din sudul Bavariei s-au înregistrat numeroase accidente. Serviciul meteo german prognozează că vremea nefavorabilă va continua. Căderi puternice de zăpadă sunt aşteptate în sud şi sud-est până după-amiază, în timp ce zone din nord sunt de asemenea afectate de frontul rece. Poliţia din Bavaria Superioară le-a cerut locuitorilor să rămână acasă cât timp serviciile de urgenţă şi de deszăpezire lucrează pentru a restabili condiţii normale.

Zone din landul vecin Baden-Württemberg au fost acoperite în cursul nopţii de 40 cm de zăpadă, ce au cauzat căderi de copaci şi blocări de drumuri. Potrivit poliţiei, un bărbat de 54 de ani a murit după ce vehiculul pe care îl conducea a derapat şi s-a ciocnit cu un camion vineri seara în localitatea Emmingen-Liptingen.

În nordul Germaniei, la Hamburg s-au înregistrat 5 cm de zăpadă proaspătă, iar ninsori frecvente sunt aşteptate pe coastele Mării Baltice şi Mării Nordului, precum şi în zonele continentale apropiate. În cursul nopţii sunt aşteptate temperaturi minime de -10/-15 grade Celsius, mai ales în landul nordic Schleswig-Holstein şi în zone de munte din sud-vestul ţării.

