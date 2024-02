Un tânăr de 19 ani din Sibiu a luat viața drept o provocare și a decis nu piardă nici măcar un moment. Akos Palotaș a susținut anul trecut BAC-ul, iar acum s-a stabilit în Dubai și nu se gândește să se mai întoarcă acasă decât în vacanțe.

Ambițios și autodidact, Akos a știut încă de la vârsta de 12 ani că vrea să devină antreprenor. Dacă la acea vârstă fragedă se visa dezvoltator imobiliar, tânărul s-a orientat spre domeniul IT-ului imediat când a înțeles principiile de bază, dar și câștigurile mari din această ramură. Zis și făcut. Când elevii din clasa a douăsprezecea învățau pentru Bac, Akos deja avea întâlniri cu clienți.

Akos Paltoș a terminat Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și a absolvit Colegiul Tehnic Cibinium. Când elevii din clasa a douăsprezecea învățau pentru BAC, Akos deja avea întâlniri cu clienți. „Am terminat școala aici și după am vrut să plec. Aveam clienți încă din clasa a 11-a. Am ales Dubai-ul pentru că mi s-a părut cel mai mare „hub” de oportunități și am avut un client în România care era din Dubai, care ne-a recomandat unui prieten din Dubai, așa am reușit să ajungem la un contract cu Statul pentru un sistem de management la școlii, un fel de catalog online. Pentru contractul acesta am decis să ne mutăm în Dubai”, a povestit Akos.

Primii pași în domeniul IT

Akos a învățat limbajele de programare pe cont propriu, de pe internet și din cărți. Tânărul susține că o bună parte din timp a acordat-o și dezvoltării personale, foarte importantă pentru a ajunge un om de succes. „Am început să învăț singur, de pe internet. Am citit cărți și am investit foarte mult în dezvoltarea personală și în cursuri. De când eram mic eram pasionat de antreprenoriat. Pe atunci voiam să mă fac dezvoltator imobiliar, după care am început să învăț partea aceasta de IT și Software. De mic aveam o curiozitate nestăpânită. Citeam cărți, voiam să aflu materia dinainte. De la 14 ani am început să citesc foarte multe cărți care au avut foarte mult impact asupra mea”, a spus tânărul despre primul contact pe care l-a avut cu IT-ul.

Când s-a gândit la o ideea de afacere, Akos a pus bine în balanță opțiunile și a ajuns la concluzia că IT-ul este cel mai profitabil domeniu. „Dacă ne uităm la top 100 peste 80 la sută dintre oamenii bogați ai lumii sunt în zona aceasta. Platformele și business-urile de tip SAS (Software as a Service) au o evaluare mult mai mare decât restul business-urilor. Dacă un restaurant face 100.000 de euro profit îl poți vinde undeva între 400.000 și 800.000 de euro, în timp ce o aplicație care face tot 100.000 de euro între 2 și 3 milioane de euro”, a spus Akos.

Profesorii nu l-au încurajat

Sibianul de 19 ani spune că nu a fost încurajat de profesori, ci din contră. „ Sistemul de învățământ mi se pare unul destul de învechit și nu mi se pare ca are un randament direct. Profesorii îmi ziceau să îmi bag mințile în cap, să mă duc la școală și să las prostiile”, a spus Akos.

Contracte de zeci de mii de euro în Dubai

La doar 19 ani, Akos, împreună cu asociatul și prietenul său Darius, s-au mutat în Dubai. Mai mult au încheiat un contract de zeci de mii de euro cu Statul Arab. Tânărul spune că părinții îl susțin în tot ceea ce face și se bucură foarte mult pentru realizările lui.

„M-am mutat de trei luni în Dubai și am deschis o firmă acolo. A fost puțin greu pentru că încă nu am 21 de ani și am întâmpinat destul de multe obstacole. De exemplu, să închiriez un apartament a fost foarte greu. A trebuit să plătesc chiria pe an sau garantat cu Cec-uri. Când m-am dus în Dubai mi-am luat două nopți cazare într-o zonă mai puțin bună și am crezut că în două zile mă mut la apartament, dar nu a fost așa. Am început să mă interesez despre procesul de închiriere și a durat mult mai mult decât mă așteptam”, a spus tânărul.

Sfaturi pentru tinerii de vârsta lui

Akos Palotaș spune că vârsta de 19 ani este ideală pentru a-ți asuma riscuri, posibilitățile fiind infinite. „Este vârsta la care se merită să riști tot. Nu ai rate, nu ai copii, nu ai nimic pentru care să te stabilești pentru un venit stabil. E vârsta la care încerci cea mai trăznită idee și vezi dacă îți iese. Așa cum fac și eu”, a spus tânărul sibian.

Tânărul este prezent și pe rețelele sociale. Akos a strâns o comunitate mare pe Tik Tok unde împărtășește idei, sfaturi și ponturi pentru cei care vor să se dezvolte. „Încerc să dau secretele gratis și să vând implementare pentru cine e interesat. Am în plan să fac un curs dar sută la sută gratis”, a mai povestit Akos.

