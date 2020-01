FOTO: Incendiu de amploare la Blăjel – Garaj și mașină distruse de flăcări

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un incendiu de amploare a izbucnit în localitea Blăjel, pe strada Câmpului. O mașină s-a făcut scrum în garaj, iar acoperișurile caselor din apropiere au fost deteriorate.

Pompierii sibieni s-au deplasat la fața locului pentru a lichida incendiu. Din informațiile acestora, nu au fost semnalate victime, ci doar pagube materiale.

„ISU Sibiu -Secția Mediaș a intervenit de urgență cu două echipaje de pompieri militari și un echipaj SMURD in localitatea Blăjel, str.Câmpului pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un garaj auto. Intervenția promptă a salvatorii sibieni a condus la localizarea și lichidarea rapidă a incendiului. A ars garajul și autoturismul aflat in interior și au fost deteriorate acoperișurile caselor de locuit aflate in vecinătatea garajului”, spune Alina Voina, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de scântei provenite de la un aparat de sudură.