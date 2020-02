Virusul Covid 19 – O lună de carantină în Wuhan – Ce se știe pînă acum despre virus

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pe 23 ianuarie, China a luat o măsură fără precedent. A băgat în carantină un oraș cu 11 milioane de locuitori. A trecut o lună de atunci și noul virus continuă să se răspândească fără a fi încă clar care sunt modurile de transmitere. Chinezii au început să bage inclusiv banii în carantină, suspectând că virusul ar putea trăi și s-ar putea transmite și pe această care. Aproximativ 60 de milioane de locuitori sunt acum în carantină în China.

Focarul din Wuhan a devenit deja o epidemie în toată regula care limitează mișcările a sute de milioane de oameni în China, prezintă numeroase focare în mai multe țări și amenință să devină o pandemie la nivel mondial, de care care medicii nu știu dacă va dispărea, așa cum a fost în cazul SARS, sau va deveni o problemă endemică, în rândul populațiilor cu risc, cum este HIV. Cazurile s-au extins în alte peste 20 de țări, dintre care trei – Coreea de Sud, Iran și Italia – au cunoscut o creștere bruscă a cazurilor în ultimele trei zile.

Coreea de Sud, care are deja 433 de cazuri a fost prima țară cu o explozie a numprului de infecții cu coronavirus. A fost urmată de Italia, care începând de vineri a înregistrat două decese și aproximativ șapte zeci de cazuri, raportând duminică un nou deces și 132 de cazuri .

Experții de la Organizația Mondială a Sătătății — OMS sunt preocupați în special de Iran, țară care, marți, a afirmat că nu are cazuri și sâmbătă a raportat 28 de infectați și cinci decese. Patru persoane – două din Emiratele Arabe Unite, una din Liban și una din Canada – au fost diagnosticate cu coronavirus imediat după revenirea cu avionul din Iran. Atunci când o țară începe să exporte cazuri, explică specialiștii, virusul circulă deja câteva zile între populația sa, lucru pe care autoritățile iraniene nu au reușit să-l detecteze la timp sau nu a raportat.

Infecții fără o sursă identificată

Strategia Chinei și OMS, care a declarat alerta internațională la 30 ianuarie, pentru a concentra lupta pe prevenirea apariției de focare în alte țări a permis un câștig de timp, spun specialiștii. Dar în declarațiile din această sâmbătă, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reiterat ceea ce a spus deja vineri: „Timpul de a acționa și a controla boala înainte de a deveni o problemă globală se termină”. Acesta și-a exprimat îngrijorarea pentru acele cazuri în care originea infecției este neclară: cele ale persoanelor care nu au călătorit în China sau nu au menținut contactul cu o altă persoană bolnavă. Singapore are cel puțin șapte dintre aceste cazuri, iar Japonia are o problemă similară. Italia deasemenea se confruntă cu identificarea pacientului zero, în cazul infecțiilor din Lombardia.

EXCLUSIV VIDEO; Cum ar fi transportat în Sibiu un bolnav de coronavirus

De-a lungul acestei luni, de la declanșarea carantinei în Wuhan, China, virusul – a cărui perioadă de incubație a fost stabilită în 14 zile, deși unele studii îl ridică la 24 – s-a dovedit a fi foarte contagios. Pe lângă sursele menționate mai sus, în cinci închisori chinezești s-au îmbolnăvit mai mult de 500 de oameni, aparent, în doar o săptămână. Nava de croazieră Diamond Princess, pe care birocrația japoneză a decis să o țină în carantină în portul Yokohama din 3 februarie, cu 3.700 de persoane la bord, a sfârșit prin a genera mai mult de 600 de infecții. Coreea de Sud depășește deja 400 de cazuri, ca rezultat al unei „super-contagioase” de 61 de ani, care a asistat la o slujbă alături de zeci de persoane.

Bătrânii cei mai afectați, copii mai puțin

„Ceea ce nu se știe este dacă este un virus care va deveni endemic și va ataca populații cu risc la nivel mondial sau nu”, a explicat profesorul de Epidemiologie al bolilor infecțioase de la London School of Igiene și fostul Directorul executiv al grupului de boli contagioase OMS, David Heymann. Pentru expert, este o „boală gravă”, deoarece, având în vedere noutatea sa, ființa umană nu a fost niciodată expusă la ea și, prin urmare, nu are apărare.

Cum se manifestă coronavirusul din Wuhan la oameni

OMS a coroborat studiile din china efectuate pe mii de pacienți – aproape 79.000 de persoane au fost infectate în China, dintre care peste 2.400 au murit – din care reiese că 80% dintre infecții sunt ușoare; 20% grave sau foarte grave, iar 2% sunt fatale. Majoritatea deceselor sunt la persoane în vârstă care suferă de o altă boală (diabet, afecțiuni coronariene, probleme respiratorii), în timp ce virusul pare să atace mai puțin copiii.

Potrivit lui Heymann, cea mai gravă problemă apare atunci când virusul slăbește celulele protectoare ale tractului respirator și apar alte infecții bacteriene oportuniste. „Este o boală foarte gravă la oameni, dar nu este mai spectaculoasă decât alte boli pulmonare. Dacă există o oportunitate de apariție a unei alte boli bacteriene, atunci oamenii mor”, spune el.

O delegație OMS care se află în China săptămâna aceasta și a vizitat deja Beijing, Canton și provincia Sichuan avea în plan să ajungă sâmbătă în Wuhan, orașul în care au apărut primele cazuri și cele mai multe . Deși cele mai recente date din această țară par să indice începutul unei remisiuni – sâmbătă, numărul noilor infecții nu a ajuns la 400, în timp ce ziua precedentă a fost aproape de 900 -, OMS solicită prudență. „Este prea devreme pentru a face predicții despre acest focar”, a avertizat șeful OMS, în declarațiile sale de sâmbătă, într-o întâlnire cu oficiali africani.

„Cea mai mare preocupare a noastră rămâne posibilitatea ca virusul Covid-19 să se răspândească în țările cu sisteme de sănătate mai slabe”, a spus Tedros, care a făcut aluzii în mod special la țările continentului african: „Lucrăm din greu pentru pregătirea acestor națiuni pentru posibila sosire a virusului.

În total, în afara Chinei, au fost depistate 1.200 de cazuri în 26 de țări, după cum a indicat șeful OMS. Dintre acestea, opt infecții au dus la deces, inclusiv un caz în Egipt, primul din continentul african. În Orientul Mijlociu, Emiratele Arabe Unite au declarat, de asemenea, o infectare.