Orban: „Guvernul plătește șomajul tehnic celor afectați de epidemia de coronavirus”

Premierul Ludovic Orban a susținut, joi dimineață, o videoconferință, unde a declarat că Guvernul va plăti șomajul tehnic angajaților afectați de pandemia de coronavirus. Decizia a fost luată în urma ședinței de guvern care a început miercuri la ora 17:00 și s-a încheiat azi-noapte în jurul orei 3:00.

Orban a spus că una dintre măsurile luate în contextul pandemiei de coronavirus este asigurarea plății șomajului tehnic din bugetul Ministerului Muncii.

„Altă măsură pe care am luat-o este asigurarea plății șomajului tehnic, plata angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la ANOFM. E clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitatea, pentru că s-au redus încasările. Exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se supende contractele. (…) Decizia e de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut.

Premierul spune că este vorba despre două categorii de angajatori, și anume cei care au fost afectați în mod direct de măsurile restrictive dispuse de autorități și cei care au fost afectați de consecințele pandemiei.

„Avem practic două categorii de angajatori. Prima este cea care a fost afectată direct de măsurile restrictive dispuse de autorități (hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacole) prin suspendarea activității pe perioada situației de urgență. Aceste companii, ca urmare a măsurilor restrictive, este clar că nu își pot plăti angajații. Ca atare, angajații lor vor beneficia de plata indemnizației pentru șomajul tehnic. A doua categorie de companii – sunt cele care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, dar au fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariații pe care nu îi pot permite să-și plătească, companiile trebuie să depună o declarație care să arate că le-au scăzut veniturile cu cel puțin 25%. Am luat decizia de a susține plata șomajului tehnic. Dacă am fi ales să plătim salariile direct, am fi instituit obligația ca angajații să meargă la muncă, or am considerat că e mult mai mutil să plătim șomajul tehnic, ca să nu îi obligăm să meargă la muncă, ci să stea acasă pentru a evita contactele sociale”, a mai spus Orban.