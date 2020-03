Sibiancă bătută până la inconștiență de fostul soț în plină stradă – Individul e liber

⇓ Ascultă știrea ⇓

O femeie din Sibiu a fost bătută în plină stradă de fostul soț. De față era și copilul celor doi, în vârstă de nouă ani. Individul a fost arestat sâmbătă pentru 24 de ore, însă judecătorii au decis să fie cercetat sub control judiciar. Acum, acesta este liber, iar sibianca se teme atât pentru viața ei, cât și pentru a copilului.

Femeie bătută până la inconștiență

Totul s-a petrecut sâmbătă, în timpul zilei, în cartierul Valea Aurie din Sibiu. Sibianca trebuia să se întâlnească cu fostul soț pentru a-i aduce copilul, fiind weekend-ul în care acesta trebuia să petreacă timp cu el, conform hotărârii judecătorești, dată în urma divorțului. Odată ce s-au întâlnit, din senin, bărbatul a devenit violent. Femeia, care și-a dorit să își păstreze anonimatul, a încercat să fugă, însă individul a prins-o și a snopit-o în bătaie sub privirea plină de frică și groază a fiului lor.

„Sâmbăta a fost program de vizită, stabilit prin sentință. Era și ziua lui de nastere. Ne-am dus la punctul de întâlnire, pe Calea Poplăcii. A venit cu mașina, iar copilul s-a dus la el. Deodată a venit spre mine. Copilul mi-a zis <<fugi, mami>>. Am încercat să fug, dar m-a prins. M-a pus jos și a început să mă lovească cu pumnii și picioarele. Copilul s-a speriat, a țipat, a încercat să îl tragă de pe mine. A venit și tatăl meu și au sărit trei vecini să îl ia de pe mine”, povestește, cu groază, sibianca.

Agresorul arestat de polițiști. Lăsat liber de judecători

Trei echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului, iar individul a fost arestat pentru 24 de ore. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele lui, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și pentru încălcarea unei hotărâri judecătorești. Duminică însă, agresorul a fost eliberat. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

În urma bătăilor, femeia a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Acum se află acasă, alături de băiatul ei.

Trei ordine de protecție. Toate încălcate

Acesta nu a fost însă un caz singular. Femeia a fost bătută de mai multe ori de fostul soț. Tocmai de aceea, aceasta a cerut, în ultimii doi ani de zile, trei ordine de protecție. Individul le-a încălcat pe toate.

Sibianca povestește îngrozită despre nenumăratele bătăi pe care le-a primit de la fostul soț.

„E al treilea ordin de protectie, s-a dat în ianuarie. El a încălcat ordinul cu câteva zile înainte să mă bată. Ordinul prevedea să nu mă contacteze prin niciun fel, nici telefonic, nici prin mesaje, nici prin e-mail. Nu avea voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de mine. Prima prevedere a încălcat-o. M-a sunat și mi-a trimis mesaje o perioadă lungă de timp. Vineri însă am fost în parcul Sub Arini cu o prietenă. La un moment dat, l-am văzut. Era în spatele nostru. Probabil că m-a urmărit. A venit, mi-a luat telefonul, m-a bruscat, m-a trântit pe jos. Atunci am fost la poliție să fac plângere. A venit și prietena mea cu mine, ca martor. Am dus apelurile, mesajele și am dat declarație”, mai spune sibianca.

Și în luna ianuarie a mai avut loc o bătaie. „În ianuarie m-a bătut iar. M-a contactat să-mi zică că vrea să meargă la afterschool la copil. Mi-a zis că vine cu mașina să mă ia. De frică să nu facă scandal acolo unde ne duceam, am acceptat. Și în mașină m-a bătut. M-a ținut acolo două ore. Atunci am obținut al treilea ordin de protecție. Am cerut și pentru copil. Nu mi-au dat. Astfel că acum trebuie în continuare respectat programul de vizită”.

Femeia este extrem de speriată. Bărbatul a încălcat toate ordinele de protecție și, cu siguranță, o va mai face. Se teme pentru ea și pentru copilul ei, care a privit de nenumărate ori cum mama lui este lovită fără milă de tata.