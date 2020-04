Medicii de familie din Sibiu vor primi pachete cu măști, viziere, combinezoane și mănuși de protecție pentru coronavirus

Toți medicii de familie din judeșul Sibiu vor primi materiale de protecție împotriva coronavirusului de la Crucea Roșie, prin care le distribuie Unifarm SA. În județul Sibiu sunt 250 de cabinete de medicină de familie la care vor ajuge pachete cu materiale de protecție, potrivit declarațiilor vicepremierul Raluca Turcan.

„Am colaborat cu Crucea Roşie Sibiu pentru a asigura tuturor medicilor de familie din judeţul Sibiu materiale de protecţie. Am facilitat livrarea către Crucea Roşie Sibiu, prin Compania Naţională Unifarm, nu mai puţin de 30.000 de măşti, 5.000 de combinezoane, 1.000 de viziere şi 50.000 perechi de mănuşi, materiale extrem de necesare pentru medicii de familie. Fiecare pachet conţine câte 100 de măşti, trei viziere şi trei combinezoane, câte trei măşti reutilizabile şi câte 150 de perechi de mănuşi. Acestea vor ajunge la toate cele 250 de cabinete medicale de familie din judeţul Sibiu”, afirmă vicepremierul Raluca Turcan, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Totodată, Turcan menţionează că o parte din transportul de la Unifarm prin Crucea Roşie Sibiu a fost direcţionat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, fiind vorba de 1.000 combinezoane, 5.000 de măşti şi 15.000 perechi mănuşi.

De asemenea, liderul PNL Sibiu precizează că „doar în ultimele zile, Spitalul Judeţean Sibiu a beneficiat prin compania Unifarm de: 7.000 măşti FFP2; 15.000 măşti 3 pliuri; 5.500 combinezoane; 1.500 cpr Plaquenil”. Vicepremierul subliniază în comunicat că parteneriatul dintre Guvern şi autorităţile locale a dat rezultate cu privire la efortul de combatere a răspândirii COVID-19.

„Sibiul a acţionat responsabil încă de la primele semne ale răspândirii COVID19, mobilizarea a fost bună şi, astfel, s-au implementat decizii încă dinainte ca unele dintre ele să devină obligatorii la nivel naţional. Răspunsul pe care autorităţile locale l-au primit din partea guvernului României a fost de fiecare dată rapid şi eficient: am urgentat procedurile pentru punerea în funcţiune a primului aparat de testare PCR; am trimis teste la Sibiu; am urgentat procedurile de achiziţie a aparatelor de ventilare; am răspuns solicitărilor ONG-urilor locale şi am participat la identificarea de furnizori de bunuri pentru spitale şi medicii de familie; am decontat cheltuielile de carantină; am atras fonduri europene pentru achiziţia de aparatură medicală şi echipamente de protecţie; asigurăm un spor de risc pentru personalul medical aflat în prima linie a bătăliei cu COVID. Sibiul a devenit, fără îndoială, un model de bune practici în cooperarea dintre autorităţile locale şi cele naţionale”, a mai menţionat Raluca Turcan în comunicat.