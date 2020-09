Raul Apostoiu – „Indiferent de rezultat, USR PLUS este câștigătoare”

Candidații alianței USR PLUS așteaptă, la această oră, rezultatele voturilor. Raul Apostoiu, candidat pentru funcția de primar al municipiului Sibiu, spune că indiferent de rezultat, „USR PLUS este câștigătoare”.

„Astăzi la ora 21.00 s-a încheiat votul, votul alegerilor locale. Doresc să mulțumesc cu această ocazie tuturor delegațiilor din secțiile de votare care au ajutat la derularea unui vot corect și cu asigurarea măsurilor de siguranță. Doresc să mulțumesc tuturor susținătorilor Alianței USR PLUS care ne-au trimis mesaje de susținere și care ne-au votat. Pentru alianța USR PLUS este un câștig, un câștig real, toți consilierii care vor reprezenta alianța în consiliul local Sibiu vor livra ceea ce au promis, vor fi vocea cetățenilor, vor duce la capăt proiectele pe care le-au propus (…) mulțumesc încă o dată și indiferent de rezultatul votului de astăzi USR PLUS este câștigătoare”, a declarat, duminică seară, Raul Apostoiu.