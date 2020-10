Du‘Monde pe Str. Lungă nr. 9 și online – locul din care îți mobilezi casa ultramodern la prețuri mici, mici, mici

⇓ Ascultă știrea ⇓

Orice sibian care a fost nevoit să își mobileze locuința intr-un mod spectaculos, ar trebui să fi auzit de Du‘Monde. De regulă atunci când întrebi ”Oare unde găsesc mobila design si pret foarte bun?”, primul răspuns primit este ” Du‘Monde, pe strada Lungă nr. 9”.

Răspunsul se menține în top, mai ales acum, că magazinul și-a extins suprafața, iar modelele de canapele si coltare pe care le expune sunt unice. Iar cel mai important detaliu – au cele mai mici prețuri. Nu ne credeți pe cuvânt, faceți o vizită magazinului!

Showroom nou nouț

Magazinul Du‘Monde este bine-cunoscut printre sibienii în căutare de mobilă deosebită, la prețuri bune. Acum însă oferta este mult mai largă deoarece suprafața s-a mărit, ajungând până la 1.000 de metri pătrați. Adresa este aceeași- strada Lungă nr. 9.

Suprafața adăugată magazinului găzduiește în principal mobilă tapițată: canapele foarte multe, scaune, fotolii, paturi, boxspringbett-uri ”Avem canapele moderne, ultramoderne, paturi de orice fel…sunt importate de la producători germani, dar și din alte țări din Europa. Pentru anumite produse suntem unici importatori, deci produsele se găsesc doar la noi”, spune domnul Alin Ghiță, proprietarul magazinului Du‘Monde. Dacă vă doriți un anumit produs de la Du‘Monde, dar parcă vi s-ar potrivi o altă culoare, nu e nicio problemă. Se poate comanda după un paletar de culori și materiale, iar livrarea va fi făcută între 2 și 6 săptămâni.

Prețuri mici

Canapelele si coltarele de la Du‘Monde nu sunt doar moderne, cu design spectaculos si unic, acestea se găsesc și pe modele clasice, extensibile, iar pe lângă aceste aspecte ce interesează cel mai mult clientul este prețul. Iar la Du‘Monde acesta este cel mai mic posibil, cu mult sub alte oferte de pe piață, chiar pentru același produs. În plus, magazinul are periodic oferte cu reduceri de pana la 50% atat in magazinul fizic cat si pe cel online.

La prețurile imbatabile de la Du‘Monde se adaugă și livrarea care se face gratuit, oriunde în Sibiu și în țară.

E mai simplu – ce nu au la Du‘Monde

Dar, la Du‘Monde, nu se găsesc doar canapele. Cine a mai fost aici știe că se pot achiziționa unele dintre cele mai deosebite obiecte de decor, dar și mobilă pentru living, măsuțe de cafea, dulapuri de toate dimensiunile. ”Este mai simplu de spus ce nu avem – mobilă de bucătărie. În schimb cine vine la noi sau intră pe site poate mobila o casă întreagă. Avem și mobilă pentru camere de copii și tineret, seturi pentru living, chiar și covoare”, spune Alin Ghiță.

Dacă aveți nevoie de o piesă de mobilier, mergeți până la Du‘Monde pe strada Lungă nr. 9. Dar intrați totuși în magazin, chiar dacă acum nu trebuie să cumpărați nimic, pentru că o vizită într-un astfel de loc cu siguranță că vă va inspira.

https://www.dumonde.ro/

Informatii: contact@dumonde.ro

Informatii: 0723886592