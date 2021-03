Priscilla Oghenovo, nigerianca de la Medicină din Sibiu care a făcut senzație la Românii au Talent – „Când sunt stresată, dansez”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Priscilla Oghenovo este studentă la Facultatea de Medicină din Sibiu. Locuiește în urbea de pe Cibin de patru ani, unde s-a mutat pentru a-și clădi viitorul. Tânăra a venit în România cu fratele ei, care este fotbalist și a jucat la echipa Voința Sibiu.

Tânăra a participat la emisiunea „Românii au Talent”, acolo unde a încins atmosfera. A prezentat un dans afro, tradițional în țara sa natală, și i-a cucerit pe jurați. Publicul a fost, de asemenea, încântat de prestația Priscillei.

Viața în Nigeria este grea – „Vom supraviețui”

În Nigeria, țara în care s-a născut și a crescut, viața nu este mereu ușoară. În ciuda lucrurilor negative, oamenii locului nu uită să zâmbească și să fie fericiți.

„În Nigeria viața e frumoasă din partea culturală, cu muzica, cu mâncarea. Are energie bună, dar pe partea economiei nu pot spune că e atât de bine, pentru că niște oameni … nu au înțelegere, avem și acum război, dar nu din partea oamenilor din Nigeria, ci din partea oamenilor care au putere, și nu fac ce trebuie să facă pentru oamenii din Nigeria. Dar chiar și așa, oamenii sunt încă fericiți. Căutăm să râdem mereu, să fim fericiți în ciuda situației din țară. E greu, dar vom supraviețui”, a declarat Priscilla Oghenovo pentru ProTv Plus.

Mama și ceilalți frați ai tinerei au rămas în Nigeria, iar fratele ei este în România și s-a căsătorit cu o româncă.

Studiază Medicina în Sibiu

Priscilla locuiește în Sibiu și este studentă la Facultatea de Medicină. Examenele sunt în limba română, cursurile la fel, astfel că nu i-a fost deloc ușor să se acomodeze.

„Mama mi-a zis că e bine, să vin aici, în România, pentru că îl am pe fratele meu aici și a fost mai ușor să fim în familie, de asta am venit aici. Mă simt încă singură, pe de o parte, pentru că nu văd persoane ca mine, cu timpul, când învăț limba, când vorbesc cu oamenii la facultate, cu colegii, cu profesorii, totul e mai ok acum, dar la început, a fost foarte greu pentru mine.

Am învățat limba română de un an, dar nu pot să zic că știu toate cuvintele încă, limba e grea, dar faină. La Medicină studiez în limba română, de asa trebuie să vorbesc, pentru că am examene în limba română, citesc în limba română, am examene în limba română. E foarte complicat, mai ales că Medicina e grea. În limba străină e mai greu, dar am zis că dacă am pasiunea pentru asta, am oportunitatea să vin aici, trebuie să încerc și sper că o să reușesc”, a spus Priscilla.

Echilibru între dans și medicină

În timpul liber, Priscilla dansează. Spune că atunci când este stresată, asta o liniștește. A venit la Românii au Talent pentru a le arăta și altor oameni ce presupune „afro dance” și a reușit să cucerească juriul.

„Sunt în anul patru la Medicină, dar în timpul liber dans afro, am găsit o balanță între dans și medicină. Când sunt stresată, dansez. Nu câștig bani din dans, nu fac show-uri, în România există oameni care știu despre afro, dar nu sunt mulți, de asta nu pot face atât de multe. Acum sper că oamenii vor vedea și alți oameni ce e dansul afro”, a mai spus tânăra.

Sursa: protvplus.ro