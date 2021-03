Petiție în urma scandalului de la Spitalul Județean Sibiu – „Susțineți medicii și oferiți-le respectul cuvenit”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Scandalul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu apărut în urma acuzațiilor de omor aduse de către un asistent medical, fost angajat pe secția de Terapie Intensivă (ATI) COVID, a împărțit populația în două tabere. Multe persoane susțin cele spuse de asistentul medical, menționând că au avut cazuri în familie bolnave de coronavirus care au fost legate și sedate în spital, însă la fel de mulți sunt oamenii care susțin că, în astfel de vremuri, cadrele medicale trebuie tratate cu respect, iar toate aceste acuzații nu denotă decât „dorința unora de a destabiliza credibilitatea actului medical public”.

În urma apariției în spațiul public a acuzațiilor de omor, a fost creată o petiție online prin care semnatarii cer susținerea cadrelor medicale. (VEZI AICI DETALII DESPRE ACUZAȚIILE DE OMOR DE LA ATI SIBIU)

„Noi, semnatarii prezentei petiții, suntem profund dezamăgiți de atacul concertat la adresa cadrelor medicale din cadrul Spitalului Județean Sibiu. Recentul articol apărut în presa locală, prin care o asistentă sub anonimat aduce acuze grave, de omor în masă al pacienților în secția ATI Covid a Spitalului, denotă încă odată dorința unora de a destabiliza credibilitatea actului medical public de la Sibiu și nu numai. Am observat în ultima perioadă un atac sistemic la adresa Spitalului Județean Sibiu. Nu știm care sunt motivațiile din umbră pentru această campanie de denigrare a actului medical desfășurat în cadrul spitalului, dar suntem siguri că singurii care au de suferit sunt pacienții și încrederea acestora în medicii sibieni”, se arată în descrierea petiției.

Radu Nastase, cel care a adus în atenția publicului petiția, spune că în urma acuzațiilor apărute în presă, toți doctorii și asistentele sunt vizați, astfel că întreg personalul medical are de suferit. Însă, din cauza că oamenii nu mai au încredere în medici, vor avea și pacienții de suferit, care, de teamă, nu vor mai merge în spitale și se vor trata acasă dacă se vor îmbolnăvi.

„Subiectul s-a multiplicat rapid și toți doctorii din țară, alături de asistente sunt vizați. Cine va avea de suferit… Astăzi: toți medicii și restul cadrelor medicale din Sibiu și România. Mâine: pacienţii care se vor teme şi mai mult să meargă la spitale. Rezultatul? Al treilea val COVID va genera pacienţi ne-vaccinaţi care se tratează acasă. Ne aflăm în plină pandemie și în loc să fim uniți și să sprijinim cadrele medicale ale Spitalului, care luptă zi de zi de un an de zile cu acest virus nou ucigaș, riscându-și propria viață, ne trezim în fața unui proces public tipic Evului Mediu, în care unii acuză fără dovezi și fără cunoștințe în domeniul medical. Dorim să exprimăm prin această petiție susținerea noastră, cel puțin morală, a cadrelor medicale din Spitalul Județean Sibiu și a celor din toate spitalele din țară care fac tot ceea ce pot pentru a salva cât mai mulți pacienți. Avem de-a face cu un virus nou, încă necunoscut pe de-a întregul și cu tratamente adaptate pentru acesta, la nivel mondial. Este o luptă continuă. Să nu uităm că medicii profesează o știință care evoluează de la an la an cu noi descoperiri, în domeniu”, se mai arată în descrierea petiției.

Semnatarii petiției fac un apel la populație să susțină cadrele medicale. „Să ne aducem aminte fiecare de rudele și prietenii salvate de medici de-a lungul anilor. Să le oferim respectul cuvenit și susținerea morală necesară! Sa fim solidari pentru Sibiu și in aceste momente!”, se arată în descrierea petiției.

Petiția poate fi semnată AICI.