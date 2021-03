DGASPC Sibiu despre cazul de abuz sexual asupra ”Danielei” – ”Este o situație eronat înțeleasă”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a făcut public un raport întocmit în urma unui control din anul 2020 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. Raportul de 80 de pagini vorbește despre minore care ieșeau din centre pentru a se întâlni cu bărbați mult mai în vârstă, minore care au devenit apoi mame, despre anchete insuficient făcute sau deloc, despre audieri ale copiilor la poliție, fără a fi asistați de nimeni din centru, de abuzuri ale angajaților asupra copiilor internați acolo. Directorul DGASPC, Laura Vîlsan, spune însă că situațiile nu au fost bine înțelese, iar în mare, lucrurile în centrele DGASPC Sibiu stau bine.

CITEȘTE AICI despre neregulile depistate la DGASPC Sibiu

Directorul DGASPC Sibiu spune că ieșirile copiilor din centre sunt perfect normale, pentru că regimul de viață este asemănător celui din familie. ”Este important de mentionat că centrele de plasament nu au un regim inchis, copii având un program stabilit asemenea celor din familie, fiindu-le permisă iesirea din incintă sub supraveghere sau la scoala, însă regulile nu sunt intotdeauna respectate. Astfel încât in perioadele de absenta nemotivata din centru pot frecventa anturaje nepotrivite”, spune Laura Vîlsan.

Cât despre cazul Danielei, fata minoră care a întreținut o relație amoroasă cu un bărbat mult mai în vârstă și cu care a făcut un copil, Laura Vîlsan spune că s-au respectat normele, dar comportamentul rebel al fetei a dus la această situație. ”Minora suferă de deficiență mintală cu dificultăţi de învăţare, cu tulburări socio-afective și de comportament, motiv pentru care intervenția socială și colaborarea pentru atingerea obiectivelor s-a realizat cu mare dificultate. Comportamentul ostil, vădit necooperant, opozitionist-deviant și respingerea oricărei reguli sau autorități au condus la plecarea frecventa din centru fără învoire, fiind necesară intervenția politiei pentru readucerea minorei în unitatea de ocrotire. Relația ei cu un bărbat mai în vârstă, preexistentă măsurii de protecție, nu a fost încurajată, initial fiind luate măsuri restrictive care au provocat revolta minorei și respingerea ajutorului acordat, fiind interpretată ca o măsură de sancționare. În pofida eforturilor de educare și adaptare la un program adecvat unui copil de vârsta ei, lipsa de implicare sau interes și opoziția vadită au impiedicat obtinerea unui rezultat favorabil”, spune directorul DGASPC Sibiu.

Anchete necorespunzătoare

Raportul ANDPDCA vorbește și despre alte cazuri de minori ale căror situație nu a fost corespunzător manageriată de angajații DGASPC Sibiu. Conducerea instituției spune însă că ”referitor la lipsa unor verificari adecvate privind situația copiilor arătăm că este o reținere eronată întrucât față de toți copii aflați în evidență se iau măsurile considerate oportune specificului cazului chiar dacă formatul, instrumentele de lucru nu se circumscriu unui standard prevăzut in ordine speciale, așa cum a fost evidențiat în raportul autorității centrale. De asemenea, suportul psihologic se acordă tuturor copiilor aflați în centrele rezidențiale din structura DGASPC Sibiu, prin personalul de specialitate angajat, eventuale sincope in activitate fiind justificate si de scurtă durată. La nivelul fiecărui centru de plasament existând un psiholog angajat. Mai mult este important de mentionat ca in articol a fost prezentată situația unor copii aflați într-un centru de primire in regim de urgență, in care gazduirea se face pentru durată scurtă de timp, serviciile specializate fiind acordate pe toată durata masurii de protecție specială, așadar și după părăsirea acestei unități”, spune Laura Vîlsan.

În cadrul raportului s-au făcut și recomandări către DGASPC pentru a remedia situațiile neconforma care au fost găsite la Sibiu. Directorul Laura Vîlsan spune că ”Majoritatea recomandărilor au fost implementate sau se află în curs de indeplinire, majoritatea de ordin organizatoric-administrativ și functional, dar și de îmbunătățire a activității sau de sancționare a unor disfuncționalități. Presupusele abuzuri fizice asupra copiilor din cele două centre de plasament au fost verificate de comisii desemnate în acest scop, fiind aplicate măsuri disciplinare propuse de comisia disciplinară”.