Pandemia a oprit platanele – Cei mai cunoscuți DJ ai Sibiului șomează de luni bune

Rata de infectare dictează de ceva vreme activitatea Horeca. Când scade, restaurantele și barurile se deschid. Când crește, se închid. Evenimentele și petrecerile însă sunt oprite de luni bune. Pe lângă organizatorii de evenimente, furnizorii de alimente și băutură, patronii localurilor , și tagma DJ-ilor e afectată. De luni bune nu au mai mixat la vreo petrecere, așa că așteaptă vara, că poate-poate se va da liber la evenimente, măcar în aer liber.

Jay Ko- ”Trăiesc din banii soției”

Unul din cei mai cunoscuți DJ sibieni, Cosmin Teușan, adică Jay Ko, este revoltat pe felul în care au fost manageriate evenimentele. ”Este dezastru. Ne-au omorât, efectiv. De astă vară nu am mai avut eveniment și nu am mai tăiat o factură. Ne dau ajutor pentru PFA-uri, dar la final de an trebuie să plătim impozite. Păi pe ce, dacă nu am mai încasat de atâta timp?”, este nemulțumit Cosmin.

Acesta spune că perioada nu este una favorabilă, evident, din punct de vedere financiar. ”Trăiesc din economii și din banii soției. Nu mi se pare în regulă felul în care au hotărât lucrurile astea. La supermarketuri stau oamenii unul într-altul, e aglomerație mare, dar la evenimente nu se poate, nici măcar cu distanțarea aceea de 30%”, spune Jay Ko.

DJ-ul sibian spune că încearcă însă să nu piardă contactul cu muzica și se pregătește pentru vremuri mai bune. ”Intru în studio, mixez piese, mă țin la curent cu ce apare și ce e nou. Chiar dacă nu mixez la evenimente trebuie să știu ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru vară, când sper, măcar în aer liber să fie ceva. Nu vreau să renunț la activitate. Am 30 de ani de DJ, ce să fac, să dau cu piciorul?”, spune Jay ko.

John Trend – ”Pregătim proiecte de viitor”

Adrian Urian, adică John Trend, este în asentimentul colegului Jay Ko, ambii rezidenți în Epic din Timișoara. ”Ne descurcăm greu, dar nu avem ce face. Eu am avut ceva evenimente astă vară, în aer liber, dar micuțe, pentru că s-a respectat restricția cu 30% din capacitate. Iar în orașele în care s-au putut organiza și la interior, la fel, cu distanțare, am mixat luna trecută. Dar e incomparabil mai puțin față de o perioadă normală. Dar aceste evenimente sunt puține și rare, pentru că nu se justifică costurile pentru cei care le organizează”, spune DJ-ul.

În această perioadă John Trend spune că se axează pe marketing și proiecte de viitor. ”Acum încerc să mă promovez mai mult pe rețelele sociale, să adun următori, pentru a putea pune la punct niște proiecte și în online. Apoi, cu colegii din Maestros del Ritmo punem la punct niște proiecte pe care le vom lansa în lunile următoare, dar și pentru la vară, pentru că sperăm că vor fi evenimente în aer liber”, spune John Trend.

Alex Zara și-a deschis firmă

Unul din DJ-ii sibieni prezent la cele mia tari petreceri din Sibiu, spune și el că perioada pe care o traversează nu este cea mai bună. ”Dar, încerc să mă descurc. Financiar e greu, mai am ceva economii. L-am mai ajutat pe tatăl meu la firma lui, iar când am văzut că lucrurile nu se îndreaptă m-am gândit că ar trebui să fac totuși altceva”, spune Alex.

Acesta a pus pe picioare o firmă de reparații calculatoare.

”Nu vreau să renunț la activitatea de DJ, în niciun caz. Dar, a trebuit să fac ceva, trebuie să câștig, așa că am deschis o firmă de reparații calculatoare. Mă pricep la asta, am terminat inginerie electronică, și a fost varianta pe care am găsit-o în această perioadă. O să deschid activitatea cât de curând, asta în așteparea evenimentelor”, spune Alex.

Cipi Hampu a învățat Java

Sibienii care obișnuiau să petreacă în Cotton sau la Backyard, cu siguranță că îl știu pe Cipi Hampu. Și el, la fel ca ceilalți DJ, duce dorul petrecerilor la care mixa. ”Ultimul eveniment l-am avut la începutul lui octombrie, când a fost chiar și ultimul în aer liber. De atunci nimic, pentru că în interior nu a mai fost voie să se organizeze. Dar, trebuie să fiu la zi cu tot ce e nou în domeniu, pentru că nu vreau să renunț. Din păcate însă munca din studio nu aduce bani”, spune Cipi Hampu.

DJ-ul a ”simțit” însă că lucrurile nu se vor îndrepta curând, așa că a aprofundat ce a învățat în timpul facultății. ”Am terminat calculatoare, așa că m-am pus la punct cu programarea, am făcut un curs de 7 luni pe care o să îl termin curând și o să lucrez în domeniu. Asta până când se vor relua evenimentele. În ultimii ani am fost ocupat cu muzica, așa că acum, cumva, a fost totuși bine venită perioada de respiro, pentru că am putut să reiau activitatea de IT. Dar, la DJ-ială nu o să renunț”, spune Cipi Hampu.

Deocamdată adunările, petrecerile, chefurile sau orice generează voie bună sunt interzise. DJ-ii și petrecăreții trebuie să mai aștepte…nu se știe cât…până când vor avea din nou liber la distracție. Până atunci, conturile DJ-ilor din online pot fi o variantă.