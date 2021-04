O sibiancă a dat Primăria în judecată – Cere anularea Regulamentului de salubrizare și restituirea banilor

Sibienii sunt nemulțumiți de noul regulament privind majorarea taxei de salubrizare. După numeroasele acțiuni, plângeri și proteste, o femeie din Sibiu a decis să deschidă acțiune la Tribunal și să lupte pentru anularea Regulamentului de salubrizare și restituirea banilor

Acțiunea inițiată este documentată și invocă motivele pentru care aceasta încalcă legea și logica. Sibianca a constatat că regulamentul nu este echitabil raportat la persoanele vârstnice și la persoanele care locuiesc singure sau două în imobil și că prin tarifele nejustificat de mari pentru servicii care uneori nu sunt utilizate și prin penalizarea la grămadă a locatarilor din blocuri pentru ridicările suplimentare, nu este de natură să încurajeze cetățenii să colecteze selectiv. Mai mult decât atât, se face discriminare între proprietarii de imobile nelocuite și proprietarii de imobile locuite.

Textul acțiunii depuse la Tribunalul Sibiu poate fi descărcat aici:

”La ce să-mi bat eu capul, sigur o să facă alții”.

Sibianca spune că inițial nu avea în gând să facă aceste demersuri, deoarece era ferm convinsă că alte persoane abilitate vor face asta înaintea ei. Văzând că acest lucru nu se întâmplă, a luat inițiativa și a început ”lupta” pentru dreptatea cetățenilor din Sibiu.

”Poziția mea la început a fost ”la ce să-mi bat eu capul, sigur o să facă alții”. Apoi, peste vreo două săptămâni, mama mea care nu are acces la internet, după ce a citit probabil într-un ziar, a venit și mi-a adus o listă cu vreo opt observații la regulament. Chestia aceasta m-a pus pe gânduri, am citit ce a scris, apoi am văzut că s-a creat și un grup pe Facebook și de atunci am început să mă implic și eu. ”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Corina Grigorescu.

Înainte de a ataca în instanță, Corina Grigorescu a făcut mai multe demersuri către autorități, dar care nu au avut niciun rezultat.

”Am fost și la protestele din oraș, când s-a pus în dezbatere publică regulamentul am trimis observații, am mai făcut niște demersuri și la primărie și la prefectură, dar nu s-a luat nimic în seamă. Stimulată și de alte persoane, am ajuns la concluzia că asta e soluția.”, spune sibianca.

Nu a fost ușor

Corina Grigorescu nu activează în domeniul juridic, este inginer de meserie. Singura experiență pe care o are în spate este contestarea deciziei de suspendare a permisului său de conducere, care s-a soldat pozitiv pentru ea.

”Am fost ajutată de două persoane din domeniu și așa am reușit să câștig acel proces. Marcela Ropotin este persoana cu care m-am consultat și cu ajutorul ei am inițiat prima scrisoare deschisă privind regulamentul. Am fost și la un avocat care s-a uitat pe ce am făcut și mi-a zis ce să urmăresc și cum să abordez. A durat mult pentru că am făcut asta pe lângă serviciu, m-a obosit acest regulament, am făcut practic analiza pe text, dar sper ca eforturile să nu fie în zadar. Mă deranjează foarte mult nedreptatea, mai ales nedreptatea strigătoare la cer, dar totul acum depinde de instanță. Am speranța că instanța va fi mai presus de presiunile politice și va face dreptate.”, a mai spus Corina Grigorescu.