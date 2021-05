Fundătura Lupeni, coșmarul taximetristilor din Sibiu – Mulți se plâng că au fost atacați și înjurați

Fundătura Lupeni este considerată a fi una dintre cele mai periculoase străzi din municipiul Sibiu, iar asta fiindcă aici deseori au loc scandaluri și altercații. Taximetriștii sibieni preferă să ocolească zona și să se ferească de comenzile primite la adresele de acolo. Nu puține au fost dățile în care oamenii au fost atacați de indivizi agresivi. Drept dovadă, în urmă cu nici două zile, un bărbat a fost bătut până la inconștiență și a ajuns în stare gravă la spital.

În urma incidentului teribil ce a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, când un taximetrist a fost bătut cu bestialitate de mai mulți indivizi cărora le-a livrat băutură, alți șoferi povestesc pățăniile proprii de pe Fundătura Lupeni, pe care au ajuns s-o ocolească din pricina unor persoane agresive.

Taximetriștii sibieni spun că „e o problemă mai veche pe Fundătura Lupeni” și nu își explică de ce indivizii agresivi nu pățesc niciodată nimic în ciuda terorii pe care le-o dau, de prea multă vreme, șoferilor.

„Am făcut un comision acolo. Nu mi-au dat banii și am chemat poliția”

Sorin, un sibian care este șofer pe taxi la firma 942, a povestit, pentru Ora de Sibiu, că și el a avut probleme pe această stradă. Bărbatul spune că a primit un comision și a trebuit să ducă mâncare și băutură la o adresă de pe Fundătura Lupeni. A fost așteptat de patru persoane, care i-au luat produsele și nu au vrut să-i mai dea banii.

„Eu în data de 1 mai, pe la 12 și ceva, am primit un comision. Mi s-a spus dacă pot să duc băutură mai ieftină și mâncare. Când am ajuns la adresă, au venit patru inși, mi-au deschis mașina, mi-au cerut să le dau un singur bon. Eu am luat mâncarea pe un bon, iar băutura pe alt bon, fiindcă așa se face la restaurantul respectiv. Au venit și mi-au luat băuturile, au spus că mă iau la bătaie. Eu le-am cerut banii, dar nu au vrut să mi-i dea. Așa că am chemat poliția. A venit poliția acolo, dar n-au avut ce să facă. Polițiștii le-au zis să deschidă ușa, dar au zis că nu vor și i-au înjurat. Nu le-au făcut absolut nimic. Eu am făcut un comision și am luat țeapă de bani. Nu puteam eu de unul singur să mă pun cu ei, plus că mai mult ca sigur erau și drogați și băuți. Poliția dacă făcea ceva de atunci, de când i-am chemat eu, poate colegul nu mai ajungea în starea în care este acum”, spune Sorin, șofer taxi.

„Am fost la secție să recunosc suspecții”

Bărbatul spune că, în cursul zilei de joi, imediat după ce polițiștii au început cercetările în cazul taximetristului bătut, a fost chemat și el la secție pentru declarații. „E o problemă veche pe Fundătura Lupeni. Eu am fost ieri la poliție să-i recunosc pe suspecți. M-au ținut patru ore acolo, să-i recunosc, să dau declarații (…) Niciodată nu le face nimeni nimic, scapă basma curată. Dacă poliția își făcea treaba de la început, nu se ajungea la asta. Le-am zis și ieri, noi trebuie să luăm cuțite, topoare în mașini și să ne apărăm singuri. Cum să stea bietul om atâtea ore leșinat acolo?”, spune taximetristul.

„Acum trei ani mi-au spart mașina”

Un alt șofer de taxi a povestit pentru Ora de Sibiu cum, în urmă cu trei ani, aceleași persoane au tăbărât pe mașina lui. „Și eu avut tot acolo, pe Fundătura Lupeni, un scandal. Mie mi-au spart mașina în urmă cu trei ani. Am făcut și plângere la poliție pe atunci. A mai fost un caz , ceva probleme, și săptămâna trecută. Dar colegul nostru acum a fost lovit rău. A stat pe pământ atâtea ore, până la 5 dimineața. Familia nici nu îl mai recunoaște. Este foarte periculoasă meseria asta”, spune Petre, un alt șofer de taxi.