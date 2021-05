EXCLUSIV – Un sibian lansează o compania aeriană – Fly Lili zboară și din Sibiu – ’’Sper ca din vară să începem’’

Sibiul intră în istorie ca orașul în care se pune pe roate cea mai nouă companie aeriană din țara noastră. Afaceristul Jurgen Faff și echipa sa, lucrează de zor pentru a lansa oficial Fly Lili.

O nouă companie aeriană va opera zboruri de la Sibiu din acest an. Vorbim de o companie care este creația unui afacerist local de la Sibiu. Fly Lili este o companie regională de aviație, care are sediul în Sibiu, și va fi specializată în transportul aerian de pasageri și marfă.

Creația lui Jurgen Faff

Sibianul Jurgen Faff deține unul dintre cele mai cunoscute localuri din Piața Mică, restaurantul Lili`s. Anul trecut, acesta a pus concret bazele unei companii aeriene low-cost care va opera zboruri din Sibiu, Suceava și Satu Mare.

Fly Lili va oferi servicii de transport cargo și de pasageri. La momentul actual nu este stabilită data exactă la care va începe operarea zborurilor, însă fondatorul speră că, cursele vor începe în decursul acestei veri.

”Momentan suntem în pregătiri, mai sunt multe de făcut. Sperăm ca din vară să fim gata și să începem, dar vom ști date mai concrete mai târziu”, a declarat pentru Ora de Sibiu, sibianul Jurgen Faff.

Acesta spune că deocamdată nu poate să dea mai multe detalii.

Curse din Sibiu spre Munchen cu avioane Airbus

Fly Lili va opera câte un zbor zilnic pe ruta Sibiu – Munchen – Sibiu, iar alte două curse vor avea loc de două ori pe săptămână, pe rutele Satu Mare – Munchen – Satu Mare și Suceava – Munchen – Suceava.

Fly Lili anunță că oferă servicii operatorilor de turism, expeditorilor, companiilor aeriene și brokerilor din industrie. Fly Lili operează o flota de aeronave Airbus tip A320-231 de pasageri și aeronave de marfă Airbus tip A310-300F. “Toate aeronavele sunt disponibile in cadrul unor operatiuni charter, wet-lease”, anunță compania.

Cine sunt acționarii la Fly Lili

Firma Fly Lili SRL a fost infiintata in 2007 si are doi administratori: Carjea Nicu Gabriel, care are 50% din partile sociale, respectiv Ciobanu Eugen cu 10%. Ceilalti doi asociati sunt Ionita Adelina (30%) si Carjea Adelina (10%).

Surse de încredere au explicat pentru Ora de Sibiu că numele companiei vine de la câinele afaceristului sibian.