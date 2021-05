În câți ani se va construi noul spital județean – Directorul CAS: „Cel mai devreme, în șase ani”

Vasile Spinean, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Sibiu, estimează că „cel mai devreme în şase” se va putea construi un nou spital judeţean, care să includă atât un spital pentru copii, cât şi unul pentru adulţi, însă doar cu finanţare europeană.

Întrebat într-o conferinţă de presă în câţi ani se va construi viitorul spital public din Sibiu, Vasile Spinean a declarat joi: „De azi încolo, cel mai devreme în şase ani. (…) În cel mai bun caz, sursa de finanţare a spitalului va fi identificată în cursul anului viitor. Din momentul în care s-a identificat sursa de finanţare, procedura de atribuire a lucrărilor de execuţie (…) dacă discutăm de o achiziţie, din ce am citit în presă, de cinci sute şi ceva de milioane de euro, (…) e o licitaţie care va dura cel puţin un an. (…) vreo patru ani durează construcţia efectivă a lucrărilor, pentru că spitalul nu e hotel (…) şi încă un an să facem dotările şi autorizările în vederea punerii în funcţiune. Deci, cred că de şase ani (este nevoie pentru a avea un nou spital n.r.)”.

Vasile Spinean, fost director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, aflat la finalul mandatului de preşedinte al CJAS, a precizat că „în momentul acesta, dacă nu se identifică o variantă de finanţare de la Comisia Europeană, nu avem sursă de finanţare. 500 de milioane de euro nu poate nimeni să ia credit, pentru că nivelul de expunere pe creditare la instituţiile publice este reglementat de lege.”

Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Sibiu şi-au propus să construiască un spital nou în municipiul reşedinţă de judeţ, unde nu există un spital municipal. Pentru această investiţie, autorităţile sibiene au cerut sprijin şi de la Guvern. Deocamdată, CJ deţine doar terenul pe care se doreşte să se construiască viitorul spital public al Sibiului, aflat în apropierea aeroportului internaţional şi a autostrăzii, la periferia municipiului Sibiu.