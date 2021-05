Alianța USR PLUS Sibiu se alătură promovării campaniei de vaccinare împotriva COVID19

Alianța USR PLUS Sibiu se alătură campaniei de imunizare împotriva COVID19 și lansează campania de promovare și informare: „Vaccinare. Relaxare. Relansare.”

Campania are ca scop conștientizarea importanței vaccinării și a imunizării pentru ca populația generală să fie protejată suficient de virusul SARS-CoV- 2.

„Ne dorim să venim cu un plus de informații despre vaccinare. Am observat că cei care nu doresc să se vaccineze au o anumită teamă, astfel apelăm la personal calificat care să demonteze cu argumente științifice și date concrete informațiile false care abundă în media. Ne dorim să traversăm cât mai repede această perioadă și să reușim să ne întoarcem la viețile noastre. Considerăm ca în momentul de față imunizarea prin vaccinare reprezintă singura șansa spre acest lucru”, a declarat Diana Muresan, consilier local USR PLUS.

Campania se va axa pe informarea populației, pentru aceasta reprezentanții Alianței au instalat un cort lângă Parcul Astra din Sibiu unde, timp de o săptămână un medic va răspunde întrebărilor sibienilor, într-un program stabilit. Sibienii sunt invitați începând de vineri, 28 mai, să viziteze cortul campaniei pentru a se informa obiectiv și pertinent despre vaccin și vaccinare. Acțiunile de informare nu vor viza doar Municipiul Sibiu. Atenția acestei campanii va fi mai ales pe zona rurală a județului, încercând să ducem mesajul importanței vaccinării la cât mai multe persoane. Ne propunem să străbatem în următoarele săptămâni, din poartă în poartă, cât mai multe sate din județul Sibiu.

„Vom duce aceste informații cu precădere către mediul rural, prin întâlniri cu oamenii din sate și comune, pentru a facilita acestora accesul cât mai simplu la imunizare. Vom viza în special zonele defavorizate ale județului, astfel încât niciun cetățean să nu fie lipsit de posibilitatea de a se vaccina”, a declarat Ruxandra Cibu-Deaconu, consilier județean USR PLUS.