VIDEO Polițistul cool din Sibiu, ”magician” pentru câțiva copii. S-au distrat cu mașina poliției mai bine ca la un loc de joacă

Viorel Teacă este polițistul de la IPJ Sibiu care s-a făcut remarcat în nenumărate rânduri în mediul online. S-a bulgărit cu câțiva copii, filmează video-uri pe care le postează pe TikTok sau Facebook sau predă cursuri de prim ajutor. Ultima ”ispravă” s-a petrecut miercuri, când mașina de poliție în care se afla cu colegul său a fost ”oprită” de câțiva copii. Curiozitatea lor urgentă era să vadă luminile girofarului. Au primit însă mai mult de atât, o distracție pe cinste cu polițiștii care pare că nu sunt chiar ”bau-bau„.

Viorel Teacă a devenit protagonistul unui incident care chiar face parte din munca de poliție. Alături de colegul său a intervenit într-un magazin din Valea aurie pentru a imobiliza un bărbat care amenința cu cuțitul. Tot incidentul a fost filmat, iar video-ul s-a răspândit repede. DETALII ȘI IMAGINILE, AICI

Cu doar o oră înainte însă, alta a fost misiunea polițistului Teacă: să îi distreze pe câțiva copii. Și a reușit. Sunetele diferite ale sirenei mașinii de poliție i-a amuzat copios pe micuții care s-au distrat pe cinste. Au fost încântați că sirenele au sunat la cererea lor și că polițiștii le-au fost companioni pentru câteva minute. ”Eram în patrulare prin Broscărie. Am văzut copiii care erau cu părinții. Ne-au făcut cu mâna, ne-au salutat, așa că am oprit. Au spus că vor să vadă luminile girofarului, dar din greșeală am apăsat pe butonul sirenei. Așa a început distracția, au vrut încă o dată și încă o dată. A fost distractiv, iar cei mici s-au amuzat. E bine să avem și o astfel de interacțiune cu cetățenii, dar și cu cei mici. Așa se poate crea o legătură cu polițiștii, crește încrederea și învață că suntem prietenii lor și nu un fel de sperietori”, spune Viorel Teacă.