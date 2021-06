Gură de oxigen pentru cei 10 angajați care urmau să fie dați afară de la Biblioteca Astra

Cei zece angajați ai Bibliotecii Astra, care ar fi urmat să fie concediați, pot răsufla ușurați deocamdată. Proiectul de hotărâre, aflat joi pe masa consilierilor județeni, privind aprobarea organigramei instituției, a fost retras de pe ordinea de zi. Grupurile politice vor desemna câte un reprezentant pentru formarea unui grup de lucru unde se vor căuta soluții, astfel încât să nu fie nevoie de disponibilizări.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene “Astra” Sibiu, prin care zece angajați ar fi urmat să fie concediați, a fost scos de pe ordinea de zi. În urma discuțiilor purtate în ședința de Consiliu Județean, s-a stabilit că se vor căuta soluții astfel încât să nu fie nevoie de disponibilizări.

Deși proiectul de hotărâre pentru noua organigramă a Bibliotecii Astra este inițiat de Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, decizia concedierilor a fost luată de directorul instituției, Silviu Borș.

„Am fost nevoiți să solicităm instituțiilor din subordine eficientizarea cheltuielilor. Am lăsat la latitudinea fiecărui manager de instituție să aleagă forma prin care pune în practică această eficientizare. Prin urmare, forma pe care o aveți sub aprobare, este forma asumată de domnul director Borș”, a precizat Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, în cadrul ședinței.

Directorul Bibliotecii Astra: „Dacă nu s-ar aproba aceste restructurări, din septembrie n-am mai funcționa”

Directorul Bibliotecii Astra spune că deciziile au fost luate în urma consultărilor interne cu fiecare responsabil de compartiment din cadrul instituției. Acesta spune că au avut două posibilități luate în calcul, dar s-a ajuns la o a treia decizie, potrivit căreia zece angajați ar urma să fie concediați.

„Am avut la dispoziție o filă de plan în ceea ce privește cheltuielile de personal. Ca să ne putem încadra în bugetul alocat a trebuit să luăm niște măsuri care de la bun început s-au anunțat a fi destul de neplăcute. Am procedat pe plan intern la o consultare a colegilor, deci cu responsabilii de compartimente, în care le-am explicat clar că trebuie să ne încadrăm în această sumă până la sfârșitul anului și avem două posibilități: fie reducem programul de lucru săptămânal, de la 5 la 4 zile lucrătoare, fie ca trebui să procedă la reorganizare sau disponibilizări prin reorganizare. Se pare că am ajuns la cea de-a treia variantă, avem și program redus și disponibilizări. (…) Am fost surprins neplăcut să văd că nu am întâlnit acea solidaritate în care toți să avem salariile reduse și să ne încadrăm în buget. Sunt opt persoane care au optat în scris că nu sunt de acord cu programul redus, justificându-și opțiunea. Nu am cu ce să îi condamn. Ceilalți 56 au optat toți pentru program redus. Pe lista de restructurări sunt prevăzute zece persoane, cele opt și încă două care cumulează pensia cu salariul, unde mi s-a părut corect, chiar dacă au optat pentru reducerea programului de lucru, dacă tot au venit asigurat, să nu îi grăbesc pe colegii care au oricum doar salariul la dispoziție. (…) Dacă nu s-ar aproba aceste restructurări, începând din septembrie, nu am mai funcționa”, a spus Silviu Borș, directorul Bibliotecii Astra.

Blocul Național Sindical – „Hotărârea e la limita legalității”

Reprezentanții Blocului Național Sindical Sibiu au cerut încă de la început retragerea proiectului de pe ordinea de zi. În același timp au anunțat că își oferă sprijinul pentru persoanele vizate de concedieri în demersurile legale pe care doresc să le întreprindă.

„Mi-a plăcut că domnul director a început cu justificarea și cu faptul că s-au consultat șefii de departamente. Procesul verbal de consultare este foarte scurt. Aceasta nu este o consultare, este o simulare a unei consultări. Ăsta nu e management, nu se poate numi eficientizare a cheltuielilor de funcționare. E la limita legalității. Eu cred că trebuie găsite soluții pentru reducerea cheltuielilor, nu să dai afară zece oameni”, a spus Georgel Petrache, reprezentant Blocul Național Sindical Sibiu.

În urma discuțiilor s-a stabilit că proiectul de hotărâre va fi scos de pe ordinea de zi, iar fiecare grup politic să-și aleagă un reprezentant care să vină cu o analiză asupra bugetului, astfel încât să se găsească o altă variantă de reorganizare. Așadar, în perioada următoare, grupul de lucru va avea întâlniri periodice unde se vor discuta propunerile.