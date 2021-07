Premieră la ședința de Consiliu Local – Primul proiect respins în ultimii doi ani

Consiliul Local Sibiu s-a întrunit în ședința lunară pentru a vota zeci de proiecte de hotărâre. Nimic special față de alte întâlniri, până când s-a ajuns la un proiect ce propune modificarea organigramei mai multor servicii din cadrul Primăriei. Proiectul a fost respins. Acest lucru este o premieră a ultimilor ani, când cel mult un proiect a fost retras de pe ordinea de zi, dar reintrodus după discuții în următoarea ședință.

Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi a ședinței din luna iulie viza aprobarea unei noi organigrame și a unui nou statut de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu. VEZI AICI EXACT TOT CE CUPRINDE PROIECTUL

Consilierii PNL și cei ai USR Plus s-au abținut de la votul acestui proiect, astfel că fără o majoritate pentru, acesta a fost respins. Cel care a anunțat că se va vota astfel a fost Adrian Bibu, consilier PNL. ”Ne-am abținut pentru că la o astfel de schimbare trebuie să înțelegem fenomenul foarte bine. Nu suntem împotrivă, dar trebuie să ni se explice foarte clar. Știu că acum se pierde o lună, este mult, dar credem că este necesar să se mai discute”, a spus Bibu.

Raoul Apostoiu, liderul grupului USR Plus, spune și el că este mai bine ca proiectul să fie analizat și discutat încă o perioadă de timp. ”Da, și noi ne-am abținut alături de colegii de la PNL din aceleași considerente- credem că mai trebuie discutat un pic. Și am observat și niște inadvertențe, acesta fiind și motivul amendamentului. E mai bine să se mai discute pe marginea lui, să fie totul bine pus la punct”.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a ținut să explice în linii mari de ce s-au luat deciziile propuse a fi votate. ”La modificarea organigramei s-a avut în primul rând în vedere eficientizarea aparatului primarului. Nu sunt posturi noi deschise și nici nu am dat oameni afară, asta vreau să fie foarte clar. S-au luat posturi de la servicii unde activitatea s-a încheiat, cum ar fi implementarea programelor prin banii de la BERD. Se lucrează acum pe ultimele străzi din aceste fonduri, deci acest serviciu nu își mai are sensul. La serviciul juridic de exemplu, șeful de serviciu este depășit organizatoric de volumul de muncă. Așa că va împărți responsabilitățile cu un coleg pe cele două domenii- juridic și contencios. La fel, la serviciul tehnic, care este fără doar și poate cel mai greu serviciu din cadrul Primăriei, va veni un șef de birou care va coordona verificările lucrărilor, care recunosc că au cam avut de suferit. Deci, doar prin aceste două exemple vă explic faptul că nu am angajat oameni noi și nici nu a rămas nimeni pe dinafară. Am luat oameni de la servicii care nu au un impact atât de mare asupra cetățenilor și i-am dus la servicii unde volumul de muncă este foarte mare. Unele posturi de șefi de servicii care s-au desființat nu erau nici măcar ocupate, pentru că dacă nu a fost nevoie, noi nu suntem de acord să ocupăm un post, să plătim, dacă nu este nevoie de cineva acolo”, a explicat Astrid Fodor.