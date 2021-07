Viorel Teacă, poliţistul „viral” din Sibiu – „Am ajuns chiar și în Daily Mail”

Este unul dintre cei mai „virali” polițiști din România, iar clipurile pe care le postează în social media adună mii de urmăritori. Viorel Teacă, polițistul din Sibiu care a oferit o altă „față” a meseriei sale, este apreciat de toți cei care îl urmăresc și care văd, dincolo de uniforma pe care o poartă zi de zi, un om normal, modest și implicat în nevoile cetățenilor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu „polițistul magician al copiilor”, așa cum este supranumit și vă oferă detalii și declarații în exclusivitate!

Într-o realitate în care oamenii se feresc, de multe ori, de polițiști, în loc să conteze pe ajutorul lor, într-o lume în care corupția este, adesea, la ea acasă, există oameni ai legii care vor ca cetățenii să vadă dincolo de bariera pe care meseria ar lăsa-o între ei și „civili”.

Cum a „profitat” de mediul online

CANCAN.RO a prezentat povestea lui Viorel Teacă, un polițist din Sibiu care a devenit viral, după ce a descoperit tainele mediului online și a profitat de ele în cel mai bun mod cu putință, pentru a demonstra că polițiștii trebuie să fie alături de oamenii care își pun toate bazele în ei, pentru o zi de mâine mai bună și mai liniștită.

Momentul în care a devenit atât de cunoscut a fost atunci când, văzând câteva persoane care se băteau cu zăpadă, a coborât din mașină și s-a alăturat distracției.

Viorel Teacă, polițistul viral

Omul legii a mărturisit că a văzut în social media o oportunitate incredibilă de a se apropia de oameni și a căutat să le expună fix ceea ce vor să vadă, dar nu înainte de a simți și el același lucru. S-a înarmat cu imaginație, empatie, curaj și răbdare și a pus în lumină o altă față a Poliției Române.

„În 2014, când lucram în Anglia, nu aveam Facebook. Țin minte că în 2017 deja aveam două pagini cu aproape 50.000 de urmăritori. Am realizat că social media este foarte tare în momentul în care a trebuit să salvez un copil bolnav de cancer, pe Cosmin din Scornicești.

Am realizat că ai media la tine acasă, nu-ți mai trebuie ziar. Ne-am mobilizat exemplar, în 2018 am strâns 20.000 de euro, iar copilul s-a operat cu succes, de plămâni și acum este foarte bine.

Nu m-am gândit că postările mele vor deveni virale, dar la un moment dat am început să mă interesez ce le place oamenilor să vadă la polițiști. Noi lucrăm foarte mult, însă nimeni nu vede și nu apreciază ceea ce faci. Oamenii te văd în timpul liber, că stai în mașină sau când dai o amendă.

Nimeni nu vede câte acțiuni ai, cât muncești pentru a prinde un infractor, cât stai peste program. Toți au zis același lucru: că trebuie să arătăm foarte mult din ceea ce facem, pentru că lumea nu știe. Atunci am zis să arătăm că suntem oameni ca și ceilalți.

Despre polițiști, oamenii ar trebui să știe că sunt oameni ca și ei. Pentru asta, trebuie să-ți rupi din timpul tău, din orgoliul tău, să vezi că societatea se schimbă. Tinerii sunt pe TikTok, este un trend.

Trebuie să vezi și ce vor cei de vârsta a doua, unii sunt pe Facebook, unora le plac copiii, animalele, pădurile. Trebuie să te implici în toate lucrurile astea, dacă simți și să împărtășești cu ceilalți” a declarat Viorel Teacă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Polițistul trebuie să fie sociabil și să dea dovadă de empatie”

Viorel Teacă ne-a mai povestit ce înseamnă, de fapt, meseria de polițist și ce trebuie să știe cei care vor să meargă pe acest drum. Omul legii a vorbit despre empatie, spirit civic și despre bariera dintre Poliție și oamenii de rând, care încă mai există în România.

„Sunt persoane care spun că lucrurile bune se fac în tăcere, însă lucrurile bune trebuie să le împărtășești, să mediatizezi lucrurile bune.

Oamenii trebuie să știe că polițistul este un om ca și ei. Și copiii, la fel. Toată lumea trebuie să știe lucrul ăsta. Dacă înțelegi ce vor oamenii și te adaptezi nevoilor tuturor, să faci ceea ce simți, să fii foarte sociabil, să le arăți celor din jurul tău chiar și stările tale emoționale, să arăți că ești uman.

Încă există o barieră între poliție și societate, țările celelalte lucrează mai mult la chestia asta. Dacă oamenii vor vedea lucrurile astea și vor înțelege că ești ca și ei, vor prinde încredere.

Bariera dintre poliție și comunitate trebuie spartă definitiv și polițistul, obligatoriu, dacă vrea să fie polițist în vremurile astea, trebuie să fie sociabil, să aibă spirit civil și, cel mai important, să dea dovadă de empatie”, a mai continuat polițistul din Sibiu.

„Cea mai mare realizare a mea este faptul că, pe durata unui an de zile, 2019-2020, am susținut un curs de prim-ajutor de bază, ca formator și am inițiat în tainele astea aproximativ 1.000 de voluntari, de la copii, studenți, elevi. În multe domenii de activitate este important ca oamenii să fie antrenați să salveze vieți.

Sunt mândru că am predat lucrul ăsta, că l-am salvat pe Cosmin.

Toți blamăm polițiștii și pe bună dreptate, pe cei corupți, dar și noi, ca civili, facem anumite promisiuni sau dăm anumite lucruri, pentru a scăpa”, a mai povestit, pentru CANCAN.RO, Viorel Teacă.

Adună milioane de vizualizări în social media

Viorel Teacă a devenit viral iarna trecută, după ce a postat pe contul său de Facebook un video tare amuzant. Aflat în tură, alături de unul dintre colegii săi, polițistul a oprit mașina, a coborât și s-a alăturat unui grup care se juca în zăpadă.

„Pe Calea Dumbrăvii am întâlnit doi copii, în realitate era o mămică, alături de copilul ei, iar tatăl filma și se băteau cu zăpadă. Ne-am dat jos din mașină și ne-am bătut cu zăpadă cu ei și acest video s-a viralizat, am ajuns chiar și în Daily Mail.

A fost o realizare pentru Poliția din România”, a mai spus Viorel Teacă, despre întâmplarea care a devenit virală.

Acest episod nu este, însă, singurul care s-a răspândit cu repeziciune în social media. Aflat în mașina Poliției, la un moment dat, Viorel Teacă a găsit o gașcă de copii pe care i-a distrat cu sirena din dotare, lăsându-i să apese pe toate butoanele din stație.

Mai mult, polițistul s-a apucat și de TikTok în urmă cu ceva timp, acolo unde postează diverse clipuri video pe care le face alături de colegii săi, de fiul lui, dar și de Ngoni Chibuwe alias Stonefit, rugbist la Steaua București.